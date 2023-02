Thalapathy 67 : Trisha Krishnan rejoint Vijay dans la réalisation de Lokesh Kanagraj, l’équipe commence le tournage au Cachemire

Thalapathy Vijay est dans la prochaine phase de sa carrière après avoir salué le succès de sa dernière version Varisu. Il se prépare pour son prochain film dirigé par Lokesh Kanagaraj alors que le duo acteur-réalisateur se réunit à nouveau pour un projet dont le titre de travail est Thalapathy 67. Le film contient une distribution d’ensemble fascinante et la nouvelle à monter à bord est Trisha Krishnan. Après avoir annoncé le casting vedette, l’équipe s’est envolée pour le Cachemire pour commencer le tournage de la première séquence.

Trisha Krishnan rejoint Thalapathy Vijay dans son film très attendu réalisé par Lokesh Kanagraj. Le casting du film s’améliore de plus en plus avec des acteurs comme Sanjay Dutt, Priya Anand, Gautham Menon et d’autres à bord. Les créateurs ont annoncé que le casting partageait leur affiche sur le site de micro-blogging Twitter. Entre autres, la plus récente à entrer est Trisha Krishnan qui partagera l’écran avec l’acteur après 14 ans. Ce sera le 5ème film du duo.

L’équipe s’est rendue au Cachemire mardi pour commencer le tournage et Trisha a été aperçue à bord du vol. Trisha Krishnan est reconnaissante de faire partie de ce projet emblématique mettant en vedette certaines de ses personnes préférées et une équipe extrêmement talentueuse. Le film qui n’a pas encore de titre commencera le premier programme dans le lieu pittoresque du Cachemire, en Inde. Quelques photos de l’équipe volant de Chennai au Cachemire ont fait surface sur Internet confirmant qu’ils allaient bientôt commencer le tournage.

Le réalisateur de Thalapathy 67, Lokesh Kanagraj, a confirmé qu’il s’agirait d’un film de gangsters et qu’il ne ferait pas partie de Lokesh Cinematic Universe. Le film est financé par SS Lalit Kumar sous Seven Screen Studio. C’est un film à gros budget coproduit par Palanisamie Jagadish. Le casting du film comprend Sanjay Dutt, Priya Anand, Arjun Sarja, Gautham Menon, Mysskin, Mansoor Ali Khan, Mathew Thomas et Sandy Master. Thalapathie 67 est sortie prévue fin 2023.