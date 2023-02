Thalapathy 67 sur OTT : le film de Vijay et Trisha Krishnan verrouille son partenaire de streaming après la sortie en salles

Le prochain film de Thalaptahy Vijay, provisoirement intitulé Thalapathy 67, fait la une des journaux pour la bonne raison. Le film a déjà piqué la curiosité du public bien avant sa sortie. Les fans attendent le film et les créateurs dévoilent des mises à jour intéressantes pli par pli. Plus tôt, ils avaient annoncé le lancement de Thalapathy 67 suivi d’une liste de distribution multi-stars. Maintenant, le dernier rapport indique que le film a verrouillé son partenaire de streaming.

L’équipe de Thalapthy 67 s’est envolée mardi pour le Cachemire afin de tourner la première séquence. En attendant une sortie plus tôt, nous avons appris que le film avait déjà vendu ses droits numériques à un géant du streaming. Pourtant, le film de Thalapathy Vijay devrait être diffusé en ligne sur Netflix. Après sa sortie en salles, le film sera disponible en OTT sur Netflix. Après des mises à jour importantes concernant le film, c’est la mise à jour majeure que les fans attendaient.

Netflix a annoncé la bonne nouvelle via son compte sur les réseaux sociaux. Partageant l’affiche Thalapathy 67 qui lit le partenaire numérique Netflix, la plate-forme de streaming a révélé que le film arriverait quand il sortira des salles. Netflix saute avec enthousiasme pour être le partenaire de streaming officiel du prochain grand film de Thalapathy Vijay.

Les créateurs ont récemment annoncé qu’ils avaient engagé l’acteur de Bollywood Sanjay Dutt, la star de Ponniyin Selvan Trisha Krishnan, Gautham Menon, et Mathew Thomas. Après avoir joué un méchant dans Yash vedette KGF 2, Sanjay est prêt à étendre son aura Khalnayak dans le sud. Thalapathy 67 marquera les débuts de Sanjay Dutt dans le cinéma tamoul.

Thalapathy 67 est un film de gangster réalisé par Lokesh Kanagraj et produit par SS Lalit Kumar sous les bannières de Seven Screen Studio. La distribution de l’ensemble comprend Thalapathy Vijay, Sanjay Dutt, Arjun, Gautham Menon, Mathew Thomas, Mansoor Ali Khan et Trisha Krishnan. Les réalisateurs prévoient de sortir le film plus tard cette année.