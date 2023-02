Thalapathy 67 : Sanjay Dutt se prépare à jouer l’antagoniste dans le prochain très attendu de Vijay [Watch Video]

Thalapathie 67 : L’acteur Sanjay Dutt jouera le méchant dans le film, qui a été officiellement annoncé la veille. Il s’agit du deuxième film de Dutt en tant qu’antagoniste dans le Sud, après son rôle dans le film Kannada KGF Chapter 2, qui a été un succès majeur. La nouvelle a été annoncée par Seven Screen Studios sur Twitter et une affiche a été publiée, montrant Dutt dans un avatar menaçant. Dans une note accompagnant l’affiche, Dutt a exprimé son enthousiasme à l’idée de rejoindre le film, affirmant qu’il savait qu’il devait en faire partie lorsqu’il a entendu la doublure. Les fans attendent avec impatience le film et l’ajout de Sanjay Dutt ne fait qu’ajouter au battage médiatique. Regarde des vidéos.