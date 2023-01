Thalapathy 67 : Après KGF 2, Sanjay Dutt revient en tant que méchant pour le prochain de Thapalathy Vijay

Sanjay Dutt a époustouflé le public avec son look féroce et son jeu d’acteur fabuleux dans la vedette de Yash KGF 2. Les fans sont devenus gaga de son rôle dans le film d’action plus que Rocky alias Yash. L’acteur est maintenant prêt à redevenir un méchant pour un autre film sudiste. Sanjay Dutt s’associe à Lokesh Kanagraj pour son prochain film avec Thalapathy Vijay.

La maison de production tamoule Seven Screen Studios a annoncé avoir recruté l’acteur de Bollywood Sanjay Dutt pour Thalapathy 67. Les créateurs ont publié une affiche de l’acteur pour annoncer la bonne nouvelle. Partageant les nouvelles sur les réseaux sociaux, la bannière est estimée accueillir Sanjay Dutt dans le cinéma tamoul. Le film très attendu est titré par Thalapathy Vijay et marque le 67e film de sa carrière.

Sanjay jouera le rôle d’antagoniste dans le titre provisoire Thalapathy 67 réalisé par Lokesh Kanagraj. Ce seront les débuts de Sanjay Dutt dans le cinéma tamoul, plus tôt il a joué un méchant dans le film Kannada KGF 2. Après le succès massif du drame d’action, Sanjay jouera à nouveau le personnage négatif d’un film régional. Le Khalyanak de Bollywood reprendra désormais également les films du sud.

Découvrez la nouvelle affiche

Sanjay Dutt a partagé ses réflexions sur l’adhésion au film en déclarant qu’en entendant le one-liner de Thalapathy 67, il a su à ce moment précis qu’il devait faire partie de ce film et il est ravi de commencer ce voyage. Thalapathy 67 fait partie de l’univers cinématographique de Lokesh. Réalisé par Lokesh Kanagraj, il est co-produit par SS Lalit Kumar et Jagadish Palanisamy. Trisha Krishnan, Gautham Menon et Mysskin joueront également un rôle de premier plan dans le film dont la sortie est prévue pour la fin de 2023.

Côté travail, Sanjay Dutt est apparu pour la dernière fois à Shamshera aux côtés de Ranbir Kapoor. Ensuite, il a Baap avec Mithun Chakraborty, Jackie Shroff et Sunny Deol. C’est un drame policier dont la sortie est prévue cette année. Récemment, il a fait allusion à une collaboration avec Arshad Warsi, la paire Munna bhai fera bientôt son retour mais le film reste sans titre. Il partagera également l’écran avec Raveena Tandon dans Ghudchadi de Bijoy Gandhi.