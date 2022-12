Thalaivas tamouls Thrash Telugu Titans 52-24

Le skipper des Tamouls Thalaivas, Ajinkya Pawar, a montré l’exemple alors que son équipe a produit un spectacle scintillant pour vaincre les Telugu Titans par un score de 52-24 dans la saison 9 de la Pro Kabaddi League (PKL) au stade couvert de Gachibowli samedi.

Ajinkya Pawar a terminé le match avec 20 points tandis que Narender en a ajouté 10 de plus à la cause, menant les Tamil Thalaivas à une victoire massive.

Ce fut un début prudent avec les Titans Telugu et les Thalaivas tamouls qui s’affrontaient, échangeant des points dans les premiers échanges, ne permettant à aucune des parties de mettre la main sur la procédure.

Au bout de cinq minutes, les Tamil Thalaivas se sont faufilés devant, menant par 6-3. Le capitaine Ajinkya Pawar, Sahil Gulia et Narender ont apporté des contributions révélatrices aux Thalaivas tamouls.

L’équipe dirigée par Ajinkya Pawar a commencé à consolider sa position à partir de ce moment-là, obtenant une avance de 8 points à un moment donné avant que le K. Hanumanthu des Telugu Titans ne commence à perdre la tête, avec des raids impressionnants.

Bientôt cependant, la défensive des Tamil Thalaivas a commencé son action, avec M. Abhishek et Mohit debout, les aidant à prendre une avance de 7 points.

Avant la fin de la première mi-temps, Ajinkya Pawar a aidé à infliger un All-Out aux Telugu Titans et dans la foulée a fait monter son Super 10. A la pause, les Tamil Thalaivas menaient par 26-16 et étaient fermement dans le box seat.

Après la pause, les deux groupes de joueurs ont pris leur temps pour se lancer, mais c’est le skipper des Tamil Thalaivas qui menait de l’avant avec un incroyable Super Raid, qui a éliminé cinq joueurs, donnant à Ajinkya Pawar et co un plus grand avantage à travailler avec.

Abhishek Singh a décroché un raid à trois points juste après, mais avec un peu moins de dix minutes à faire, les Tamil Thalaivas avaient une avance de 16 points.

Ajinkya a infligé un autre All-Out aux Titans Telugu tandis que Narender a également rejoint la fête, poussant les Thalaivas tamouls vers le demi-siècle avec moins de cinq minutes à faire.

Bientôt, la barre des cinquante points a été franchie et les Tamil Thalaivas se sont finalement enfuis en tant que vainqueurs confortables de la nuit, à la grande joie de leurs fans.

