‘Thalaivar’ Rajinikanth reçoit son vaccin COVID-19, sa fille Soundarya partage une photo

Rajinikanth est la dernière célébrité à avoir reçu sa deuxième dose de vaccin COVID-19. La fille de l’acteur et cinéaste Soundarya Rajinikanth s’est rendue sur sa page Twitter et a partagé une photo de la superstar vétéran recevant son deuxième coup. Elle a partagé la photo et a écrit: « Notre Thalaivar reçoit son vaccin Thumbs up Luttons et gagnons cette guerre contre le coronavirus ensemble #ThalaivarVaccinated #TogetherWeCan #MaskOn #StayHomeStaySafe. »

Il y a quelques jours, Rajinikanth a terminé le tournage de son prochain film intitulé ‘Annaatthe‘à Hyderabad et rentré chez lui à Chennai. Pour les non-initiés, en raison du risque de COVID-19, de la peur de son état de santé (après une greffe de rein) et du traitement immunosuppresseur, la superstar a annulé son intention de rejoindre officiellement la politique en décembre 2020.

En avril de cette année, il a été annoncé que Rajinikanth recevrait le 51e prix Dadasaheb Phalke. Il a reçu le Padma Bhushan en 2000 et le Padma Vibhushan en 2016 par le gouvernement indien.

Pendant ce temps, sur le plan du travail, son prochain film ‘Annaatthe‘est réalisé par Siva et produit par Kalanithi Maran sous la bannière Sun Pictures. Le film met également en vedette Meena, Khushbu, Nayanthara, Keerthy Suresh, Jackie Shroff, Jagapathi Babu, Prakash Raj et Vela Ramamoorthy dans des rôles clés.

Le tournage du film bat son plein à Hyderabad. Maintenant, les fabricants envisagent une sortie de Diwali cette année en fonction de la situation du COVID-19 dans le pays.