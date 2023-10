Thalaivar 170 : Rana Daggubati et Fahadh Faasil rejoignent le casting de stars du prochain film de Rajinikanth ; les fans réagissent

Après le grand succès de la superstar du sud Rajinikanthle film récemment sorti Geôlier, l’engouement autour de son prochain film est à son comble. L’acteur sera ensuite vu dans le film provisoirement intitulé Thalayvar 170. Mardi, les réalisateurs du prochain film ont annoncé l’arrivée de nouveaux acteurs avec leurs affiches en noir et blanc. Dans une mise à jour passionnante, Rana Daggubati et Fahadh Faasil rejoint le casting de Thalayvar 170. D’autres acteurs de soutien du film Rajinikanth ont également été annoncés par les réalisateurs. Le film sera réalisé par Jai Bhim notoriété T.J. Gnanavel et devrait sortir dans le monde entier l’année prochaine.

Rana Daggubatti et Fahadh Faasil rejoignent Rajinikanth dans Thalayvar 170

Mardi, le compte Twitter officiel de Lyca Productions a annoncé que Rana Daggubati et Fahadh Faasil avaient rejoint le casting de Thalayvar 170. De plus, Manju Warrier, Ritika Singh et Dushara Vijayan ont également été annoncés comme membres clés du casting. Consultez les tweets d’annonce ici :

Les fans n’ont pas pu contenir leur enthousiasme et ont qualifié la collaboration de Rana, Fahadh et Rajinikanth de « la plus grande chose jamais réalisée ». Un utilisateur a commenté : « Le casting s’agrandit et s’améliore pour #Thalaiar170. » Un autre utilisateur a écrit : « Stellar Star Cast avec Ultimate Performers. #Thalaivar170 Atteindre lentement un film PAN indien. »

Anirudh Ravichander, qui a récemment composé des chansons pour Rajinikanth’s Geôlier et celui de Shah Rukh Khan Jawan, a également rejoint le groupe en tant que directeur musical de Thalayvar 170. Quelle telle anticipation autour du film, Thalayvar 170 devrait battre de nouveaux records au box-office.

Pendant ce temps, Rajinikanth a été vu pour la dernière fois dans le film d’action dramatique. Geôlier. Réalisé par Nelson Dilipkumar, le film est sorti en salles le 11 août et a récolté plus de Rs 650 crore au box-office mondial. Vinayakan, Ramya Krishnan, Vasanth Ravi, Tamannaah, Sunil, Mirnaa Menon et Yogi Babu ont été présentés comme acteurs de soutien dans le film tandis que Mohanlal, Shiva Rajkumar et Jackie Shroff sont apparus dans des apparitions spéciales.

En dehors de Thalayvar 170, Rajinikanth sera également vu dans Thalayvar 171. Le film sera réalisé par Lokesh Kanagaraj. Connu pour des films comme Master, Kaithi, Vikram, le cinéaste a déjà commencé à travailler sur le film et travaille simultanément sur le travail de post-production du film de Thalapathy Vijay. Leo.