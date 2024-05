Thaksin Shinawatra : l’ancien Premier ministre thaïlandais sera accusé d’insulte royale

Il est la personnalité la plus en vue à faire face à des accusations en vertu de la célèbre loi thaïlandaise de lèse-majesté, qui a été largement utilisée contre les dissidents politiques.

Figure incontournable de la politique thaïlandaise, le retour de M. Thaksin au pays l’année dernière semblait mettre fin à l’amère rivalité politique entre sa famille et les groupes conservateurs qui craignaient son style de leadership populiste.

Dans ce qui ressemblait à un grand accord, son parti a été autorisé à former un gouvernement de coalition avec certains de ses opposants politiques, afin d’écarter le jeune parti réformiste Move Forward, qui avait remporté le plus de voix et de sièges aux élections de 2023.