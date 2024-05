Thaksin Shinawatra : la Thaïlande inculpe l’ancien dirigeant pour insulte royale

Bangkok

ancien Premier ministre thaïlandais Thaksin Shinawatra a été inculpé de crime de lèse-majesté, ont annoncé mercredi les autorités, dernier rebondissement d’une saga politique de plusieurs décennies dans le royaume d’Asie du Sud-Est.

L’affaire, déposée par la police, alléguait que Thaksin avait violé la loi thaïlandaise notoirement sévère sur les insultes royales lors d’une interview qu’il avait accordée en 2015 au journal sud-coréen Chosun Ilbo.

« Le procureur général a décidé d’inculper Thaksin pour tous les chefs d’accusation », a déclaré mercredi à la presse le porte-parole Prayuth Bejraguna. Thaksin devra comparaître devant le bureau du procureur général le 18 juin, après quoi il sera traduit en justice. Il n’a pas pu se présenter à l’audience de mercredi en raison d’une infection au Covid-19, a indiqué le porte-parole.

Thaksin a nié les accusations, selon le porte-parole, et a promis à plusieurs reprises sa loyauté envers la monarchie.

Thaksin, qui a été Premier ministre de 2001 jusqu’à ce qu’il soit renversé par un coup d’État militaire en 2006, a fait un retour dramatique en Thaïlande en août dernier, après 15 ans d’exil volontaire et a été placé en garde à vue.

Certains experts pensent que Thaksin a peut-être conclu un accord avec le puissant establishment conservateur et royaliste du pays pour son retour – compte tenu de ses condamnations judiciaires et des accusations portées contre lui. Thaksin a nié cette affirmation.

Il a été condamné à huit ans de prison pour conflit d’intérêts, abus de pouvoir et corruption pendant son mandat, bien que sa peine ait ensuite été réduite à un an. En février, l’homme de 74 ans était libéré de détention après avoir obtenu une libération conditionnelle, après avoir purgé seulement six mois dans un hôpital de la police.

Thaïlande possède certaines des lois royales sur la diffamation les plus strictes au monde, et critiquer le roi, la reine ou l’héritier présomptif peut entraîner une peine maximale de 15 ans de prison pour chaque infraction.

Les peines prononcées contre les personnes reconnues coupables en vertu de l’article 112 du Code pénal thaïlandais, ou loi de lèse-majesté, peuvent durer des décennies, et des centaines de personnes ont été condamnées. poursuivi ces dernières années.

Plus tôt ce mois-ci, le mort d’un jeune militant thaïlandais en détention provisoire pour crime de lèse-majesté a choqué de nombreuses personnes dans le pays et suscité de nouveaux appels en faveur d’une réforme de la justice.

Thaksin, ancien propriétaire du club de football de Manchester City, est à la tête d’une célèbre dynastie politique qui a dominé la politique thaïlandaise au cours des deux dernières décennies, comptant deux anciens premiers ministres.

Aujourd’hui encore, le Pheu Thai – le dernier parti du puissant clan Shinawatra – est au gouvernement après avoir formé une coalition au pouvoir avec ses anciens rivaux militaires à la suite des élections de mai 2023. La fille de Thaksin, Paetongtarn, est la chef du parti.

Le retour de Thaksin en Thaïlande a réintroduit un personnage imposant et controversé Thaïlande dans une période politique tendue.

Depuis sa libération, Thaksin a parcouru le pays pour faire une série d’apparitions publiques, notamment dans sa ville natale de Chiang Mai, où est concentrée sa base de soutien.

Tout au long de son mandat, Thaksin a été extrêmement populaire auprès de la classe ouvrière et rurale thaïlandaise, mais sa politique a été détestée par les riches élites et les conservateurs qui l’ont accusé d’être un populiste dangereux et corrompu.

Durant son absence physique du pays, il a conservé une influence démesurée sur la politique thaïlandaise et est resté au centre du paysage politique tumultueux et souvent violent du pays.

Thaksin a nié qu’il reste dans les coulisses à tirer les ficelles et a insisté sur le fait qu’il est retourné en Thaïlande parce qu’il veut profiter de sa retraite et passer du temps avec sa famille.

Pendant des années, organisations de défense des droits de l’homme et les militants de la liberté d’expression ont déclaré que le lèse-majesté avait été utilisé comme un outil politique faire taire les critiques du gouvernement thaïlandais.

Et les groupes de défense des droits affirment que le droit à la liberté d’expression en Thaïlande est de plus en plus attaqué depuis les manifestations nationales de 2020 menées par des jeunes qui ont vu des millions de jeunes descendre dans la rue pour réclamer des réformes constitutionnelles et démocratiques – pour la première fois, critiquant ouvertement la monarchie. et remettre publiquement en question son pouvoir et sa richesse.

Ces manifestations ont eu lieu quatre ans après que le roi Maha Vajiralongkorn ait succédé à son père, le roi Bhumibol Adulyadej, qui avait régné pendant sept décennies.

Malgré le passage d’un gouvernement soutenu par l’armée à un gouvernement civil l’année dernière, la surveillance et l’intimidation contre les militants et les étudiants se poursuivent, selon Thai Lawyers for Human Rights.

Le groupe de défense des droits juridiques a déclaré que depuis le début de ces manifestations en juillet 2020 et jusqu’en mars 2024, au moins 1 954 personnes ont été poursuivies ou inculpées pour leur participation à des assemblées politiques et pour avoir pris la parole, dont 286 impliquant des enfants.

Les efforts visant à réformer les lois de lèse-majesté ont gagné du terrain à l’approche des élections générales de 2023, qui ont vu le parti progressiste Move Forward remporter le plus de voix.

Le parti a finalement été empêché de former un gouvernement en raison de son programme de réformes, et plus tard la Cour constitutionnelle a statué « Aller de l’avant ». violé la constitution dans le cadre de sa campagne visant à modifier la loi de lèse-majesté et lui a ordonné de cesser toutes les activités connexes.