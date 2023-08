Thaksin Shinawatra, la figure de proue fugitive de la Thaïlande, rentre directement en prison

Au milieu de multiples faux quasi-retours, Thaksin a déclaré qu’il était prêt à se soumettre à tout ce que le système juridique thaïlandais lui réservait.

La Cour suprême a par la suite confirmé dans un communiqué qu’il passerait huit ans en prison.

Une vue générale à l’extérieur de la prison centrale de Klong Prem, où l’ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra se dirigeait à son retour. Crédit: Getty

De manière significative, son retour intervient alors que Pheu Thai a conclu un accord avec des mandataires militaires qui sont des adversaires de longue date, un mariage de convenance conçu dans le but de former un gouvernement et de mettre fin à une impasse politique de trois mois.

« Certainement, il doit y avoir un accord, une certaine assurance qu’il n’aura pas à rester longtemps en prison », a déclaré Termsak Chalermpalanupap, responsable du programme d’études sur la Thaïlande à l’ISEAS-Yusof Ishak Institute de Singapour.