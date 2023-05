Thaïlande. Quatre enfants tués après l’effondrement du toit d’une école lors d’une tempête | Nouvelles du monde

On pense que plusieurs personnes sont entrées à l’intérieur de l’école pour s’abriter de la pluie (Photo: AP) Sept personnes sont mortes après que des vents violents ont renversé le toit métallique d’une école en Thaïlande. Quatre enfants, dont un garçon de six ans, ont été comptés parmi les personnes tuées lors de la tempête à l’école primaire Wat Nern Por dans la province de Phichit hier. Les secouristes ont passé les premières heures de la matinée à sortir les gens de l’épave après les fortes pluies. Un habitant a déclaré aux médias locaux ThaiPBS: «Au début, je ne savais pas ce que c’était, je ne savais pas que c’était le vent. «C’était comme un champ de bataille à cause des bruits forts. Je suis ici depuis 40 ans et je n’ai jamais vécu un tel événement. Un autre témoin a ajouté: « En un clin d’œil, j’ai entendu un bruit comme dans une zone de guerre et en l’espace de cinq secondes, la tempête m’a atteint. » On pense que plusieurs personnes se sont réfugiées dans le centre d’activités de l’école pour attendre que la tempête passe. Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à une version Web

vidéo Les secouristes ont passé les premières heures de la matinée à extraire des personnes de l’épave après la tempête (Photo: AP) Patcharin Siri, du département des relations publiques de la province, a confirmé la mort de deux parents, un concierge et quatre garçons. L’un des garçons est décédé après avoir été hospitalisé pour soigner ses graves blessures. 17 autres personnes ont également été transportées à l’hôpital après avoir été blessées dans l’effondrement. La vidéo de la scène montrait un énorme gâchis de métal, de poteaux et de tôle ondulée gisant froissé sur le sol. Le maire local Kannika Intarakul a déclaré à ThaiPBS: « Toutes les maisons ont été endommagées par la tempête, mais cette arène s’est complètement effondrée. » Plus: Tendance

Les médias locaux ont rapporté qu'un centre de secours temporaire avait été installé près du site de la catastrophe. La saison de la mousson en Thaïlande a officiellement commencé hier. Le département météorologique du pays a émis un avertissement de fortes pluies cette semaine. La semaine dernière, un cyclone de 180 mph a tué au moins six personnes et en a blessé des centaines dans le pays voisin de la Thaïlande, le Myanmar.

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

