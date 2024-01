Thaïlande : le leader réformateur Pita surmonte le premier obstacle judiciaire

il y a 2 heures

Pita Limjaroenrat, formé à Harvard, et son parti Move Forward ont remporté le plus de voix lors d’une énorme victoire électorale l’année dernière.

Mais il n’a pas réussi à prendre les choses en main après avoir été bloqué par le Sénat non élu.

Le jeune leader charismatique était considéré comme une menace pour l’establishment pour avoir promis de réformer les dures lois royales sur les insultes et de lutter contre l’influence militaire.

Alors qu’il négociait pour former un gouvernement de coalition après sa victoire électorale, deux poursuites judiciaires ont été intentées contre lui. Ses partisans ont vu cela comme faisant partie d’une campagne plus large menée par les forces politiques conservatrices pour l’évincer de la politique et discréditer les idées de son parti.