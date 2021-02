Les partisans du mouvement pro-démocratie récemment relancé par des étudiants en Thaïlande se sont affrontés avec la police samedi soir.

Lors de la manifestation, ils avaient demandé la libération de quatre de leurs dirigeants qui avaient été arrêtés mardi et qui risquent maintenant d’être jugés.

Les quatre ont été accusés d’avoir offensé la monarchie, passible d’une peine de trois à 15 ans de prison. Ils ont également été accusés de sédition.

Le mouvement de protestation a fait campagne l’année dernière pour que le Premier ministre Prayuth Chan-ocha et son gouvernement démissionnent, que la constitution soit amendée pour la rendre plus démocratique et que la monarchie soit réformée pour la rendre plus responsable.

La demande concernant la monarchie est la plus controversée, car l’institution a été largement considérée comme un élément intouchable et fondamental du nationalisme thaïlandais.

La porte-parole adjointe de la police, Krissana Pattanacharoen, a déclaré que plus de 20 policiers avaient été blessés et sept ou huit manifestants arrêtés.

Il n’y avait aucune information sur le nombre de manifestants blessés lorsqu’ils ont tenté de franchir les lignes de police fortement défendues.

La manifestation a commencé en fin d’après-midi dans un lieu traditionnel de manifestations, le Monument de la démocratie de Bangkok, où les participants ont été exhortés à écrire leurs vœux pour l’avenir de la Thaïlande sur un grand tissu rouge enroulé autour de la structure alors que les personnes présentes chantaient l’hymne national.

Attapol Buapat, l’un des leaders de la manifestation, a déclaré que si leurs amis n’étaient pas libérés de prison dans les sept jours, les manifestants de tout le pays se rendraient à Bangkok pour rejoindre un grand rassemblement samedi prochain.