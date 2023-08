Thaïlande : Des « singes du diable » ont poussé le conducteur en bas de la colline et l’ont attaqué | Nouvelles du monde

Manee Chitdusadee, 44 ans, travaillait comme chauffeur dans la province de Chumphon, en Thaïlande, lorsque l’attaque s’est produite dans une forêt (Photo: Viral Press) Un groupe de singes vicieux a laissé un homme à l’hôpital après l’avoir poussé en bas d’une colline et l’avoir attaqué. Manee Chitdusadee, 44 ans, travaillait comme chauffeur dans la province de Chumphon, en Thaïlande, jeudi dernier lorsqu’il s’est arrêté le long d’une forêt pour faire une pause. Il a ensuite déclaré qu’une femelle macaque à queue de cochon sauvage, connue sous le nom de « singe diable », avait sauté des buissons et lui avait sauté dessus. Manee a déclaré qu’il était tombé à environ 160 pieds sur une pente, où d’autres macaques l’ont attaqué. Il a dit: «Les singes criaient. Ils me mordaient et me griffaient… J’ai été blessé par la chute et je pensais qu’il n’y avait aucun moyen pour moi de m’échapper. «Je ne pouvais pas croire que cela se produisait. Ils étaient si agressifs et il y en avait trop pour que je puisse les combattre. Mon corps était emprisonné par la peur alors je me suis recroquevillé pour essayer de me protéger. Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à une version Web

navigateur qui

prend en charge HTML5

vidéo Un Manee blessé a été étendu hors de la forêt (Photo: Viral Press)



On pense que les macaques à queue de cochon sauvages, connus sous le nom de «singes diables», sont à l’origine de l’attaque vicieuse (Photo: Viral Press) Un conducteur qui passait a vu l’attaque et a jeté des pierres sur les singes avant d’appeler à l’aide. Des séquences vidéo montrent le moment où les équipes de secours ont sorti un Manee blessé de la forêt et lui ont prodigué les premiers soins. Il a été transporté d’urgence à l’hôpital de Sawee car il perdait beaucoup de sang. Il est depuis en convalescence à l’hôpital après avoir reçu des injections contre la rage. Le poste de police de Na Sak a déclaré qu’il avait subi de profondes coupures à la cheville droite, au tendon d’Achille et aux deux bras, et qu’il pleurait de douleur. Plus: Tendance

Le secouriste Pornpitak Jaidee a déclaré: « Cette route reliant la province de Chumphon à Ranong est connue pour la présence d’animaux sauvages, mais c’est la première fois qu’un humain est attaqué. » « La mère macaque aurait peut-être agi par possessivité pour protéger ses enfants ou son territoire. » Une autre vidéo choquante montre le moment où un père a frappé deux singes après qu’un groupe d’entre eux se soit jeté sur son fils d’un an sur une plage en Thaïlande plus tôt cette année. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus Ce site est protégé par reCAPTCHA et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer.

window.fbApi = (fonction () { var fbApiInit = false ; var en attenteReady = []; var notifyQ = function () { var i = 0, l = en attenteReady.length ; for (i = 0; i < l; i++) { en attentePrêt[i](); } } ; var prêt = fonction (cb) { si (fbApiInit) { cb(); } else { en attenteReady.push(cb); } } ; var checkLoaded = fonction () { return fbApiInit ; } ; window.fbAsyncInit = function() { FB.init({ appId : '176908729004638', xfbml : true, version : 'v2.10' }); fbApiInit = vrai ; notifierQ(); } ; return { 'prêt' : prêt, 'chargé' : checkLoaded } ; })(); (fonction () { fonction injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = vrai ; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js" ; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if (window.metro) { window.addEventListener('scroll', injectFBSDK, {une fois : vrai, passif : vrai}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })(); Lien source