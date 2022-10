Thaikkudam Bridge va poursuivre les réalisateurs du film de Rishab Shetty pour violation du droit d’auteur

Le film à succès Kannada Kantara, mettant en vedette et réalisé par Rishab Shetty, a maintenant suscité la controverse sur sa piste Varaha Roopam. Un groupe multi-genres basé au Kerala, Thaikkudam Bridge, a accusé les créateurs d’avoir arraché leur chanson Navarasam sans leur accorder le moindre crédit.

Le groupe a exprimé son mécontentement sur son compte Instagram officiel et a publié une déclaration à ce sujet. Ils ont également mentionné qu’ils intenteraient une action en justice contre «l’équipe créative» de Kantara et ses producteurs, Hombale Films, pour régler le différend et la violation de leur propriété intellectuelle.

Partageant la couverture de l’album de leur chanson à côté de l’affiche de Varaha Roopam, le groupe a écrit dans la légende : “De notre point de vue et de celui de notre partenaire, nous aimerions que nos auditeurs sachent que Thaikkudam Bridge n’est en aucun cas affilié à Kantara. Les similitudes inévitables entre notre IP Navarasam et Varaha Roopam en termes d’audio constituent donc une violation flagrante des lois sur le droit d’auteur.”

Ils ont en outre mentionné: “De notre point de vue, la ligne entre” Inspiré “et” Plagié “est distincte et incontestable et nous allons donc intenter une action en justice contre l’équipe créative responsable de cela. Il n’y a pas eu de reconnaissance de nos droits sur le contenu et la chanson est propagée comme une œuvre originale par l’équipe créative du film”.





Concluant leur note, le groupe basé au Kerala a demandé le soutien des auditeurs et d’autres artistes en écrivant: “Nous demandons le soutien de nos auditeurs et vous encourageons à faire passer le mot à ce sujet. Demandez également à nos collègues artistes de partager et d’élever votre vues protégeant le droit d’auteur de la musique.”

Varaha Roopam présente la même mélodie que celle de Navarasam et suit la même progression d’accords sur les guitares, la seule différence étant un nadaswaram proéminent dans le premier tandis que le second a le même spectre de notes jouées sur le violon carnatique. Dans le film, la chanson composée par B. Ajaneesh Loknath arrive au début et à l’apogée lors de la performance de danse de Bhoota Kola.