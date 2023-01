Thaï coincé ? Le marché du cannabis face à l’incertitude politique en Thaïlande

Bangkok, Thaïlande | Cookies, la célèbre société de cannabis et de mode basée à San Francisco, a marqué l’ouverture de sa première franchise asiatique ici à la fin du mois dernier avec la bénédiction d’un moine bouddhiste, une démonstration de boxe Muay Thai et des tambours de cérémonie, le tout à la vue de l’ambassade américaine.

Le razzmatazz comprenait quelqu’un brandissant un “souffleur de feuilles” à main et à long canon pompant une abondante fumée de cannabis dans des bouches avides parmi des centaines de Thaïlandais et d’étrangers attendant des heures sous la chaleur du soleil d’hiver.

Mais les bons moments – et l’attente de temps meilleurs à venir – ne peuvent cacher le risque financier auquel les Cookies et autres entrepreneurs potentiels sont actuellement confrontés sur le marché du cannabis délicat et en évolution rapide en Thaïlande et dans l’arène politique tout aussi délicate du pays.

Le mouvement de légalisation ici qui a suscité l’intérêt du monde entier pourrait être étouffé si les politiciens de l’opposition anti-cannabis remportent les élections au Parlement et au Premier ministre – peut-être dès mai.

Comme aux États-Unis, la légalisation du cannabis a été une affaire d’arrêt et de démarrage, les responsables espérant profiter de la réputation de la Thaïlande pour produire l’un des pots de la plus haute qualité sur le marché, mais avec des restrictions sur la distribution et la vente qui s’arrêtent de loin. d’un marché libre et légal.

Les lois légalisant le cannabis ont été critiquées comme étant vagues, mal interprétées et appliquées de manière irrégulière. Ils autorisent les ventes de cannabis sous licence et de laissez-faire – mais pas d’extraits de tétrahydrocannabinol (THC) ou de haschich – à toute personne de moins de 20 ans ou enceinte.

Certains magasins étiquettent chaque variété de “cannabis médical”, dans l’espoir d’apaiser les inquiétudes concernant les ventes récréatives. La police peut arrêter les fumeurs, mais seulement pour « pollution » si quelqu’un se plaint de fumée secondaire.

Parmi ceux qui célébraient l’ouverture de Cookies à Bangkok, il y avait l’entrepreneur de cannabis thaïlandais Julpas “Tom” Kruesopon, qui se sent protecteur du marché naissant du cannabis et de son potentiel de croissance.

“J’ai écrit la loi, je l’ai légalisée”, a déclaré M. Julpas aux invités et aux travailleurs lors de l’ouverture de Cookies Thailand, affirmant qu’il avait une moitié d’intérêt dans le magasin. “C’est moi qui ai suggéré qu’ils légalisent le cannabis.”

En 2022, M. Julpas s’est associé à une société de cannabis basée à Las Vegas, Audacious, et a créé le Herbidus Medical Center à Bangkok.

C’était la première franchise étrangère à ouvrir conjointement une clinique de marijuana médicale en Thaïlande.

Pot et politique

Le sort de l’herbe ici peut dépendre du cours des prochaines élections, qui pourraient apporter des changements majeurs après un règne prolongé du Premier ministre autoritaire Prayuth Chan-ocha, qui est arrivé au pouvoir lors d’un putsch militaire et dont le gouvernement a fait passer la mesure. dépénaliser le cannabis.

En cas de victoire aux prochaines élections, le parti d’opposition Pheu Thai (Pour les Thaïlandais) et ses alliés s’engagent à rendre au cannabis son statut de “narcotique” illégal. Cela comprend l’emprisonnement pour utilisation, possession, culture et vente à moins qu’ils ne soient contrôlés par des responsables du ministère de la Santé pour les patients diagnostiqués cliniquement ou pour la recherche médicale.

“Plus d’un million de patients et d’agriculteurs qui utilisent et cultivent du cannabis à des fins médicales seront touchés”, a averti Parnthep Pourpongpan, membre pro-cannabis House.

Le leader de facto du Pheu Thai est le multimillionnaire en fuite et ancien Premier ministre, Thaksin Shinawatra. M. Thaksin a fui la Thaïlande pour éviter une condamnation pour corruption après avoir été renversé lors d’un coup d’État militaire sans effusion de sang en 2006. Alors qu’il était au pouvoir, son gouvernement a mené une sanglante “guerre contre la drogue” qui, selon les critiques, incluait de graves violations de la justice et des droits de l’homme.

Après que M. Thaksin ait été évincé par l’armée en 2006, la sœur de M. Thaksin, Yingluck Shinawatra, a été élue Premier ministre en 2011. Maintenant, elle aussi est une fugitive à l’étranger après qu’un tribunal l’a reconnue coupable de corruption et du coup d’État militaire qui a amené M. Prayuth au pouvoir a dissous sa coalition en 2014.

La direction du parti Pheu Thai comprend désormais la fille de M. Thaksin, Paethongtan Shinawatra. Si Pheu Thai gagne, on s’attend à ce que Mme Paethongtan ramène son père en Thaïlande et cible les politiques du gouvernement Prayuth, y compris la légalisation du cannabis.

M. Prayuth est candidat à sa réélection, mais beaucoup disent que son emprise au pouvoir pendant huit ans est remise en question après avoir quitté le parti Palang Pracharath au pouvoir au début du mois pour se présenter pour un nouveau parti naissant. Cette décision serait intervenue après une lutte pour le pouvoir avec le vice-Premier ministre Prawit Wongsuwan, un camarade militaire de longue date depuis des décennies qui a pris le contrôle du parti Palang Pracharath il y a trois ans.

Les handicapeurs politiques surveillent le ministre de la Santé Anutin Charnvirakul, qui a fait pression avec enthousiasme pour la légalisation du cannabis. La base politique de M. Anutin comprend des agriculteurs qui espèrent désormais tirer profit du cannabis dans ce pays essentiellement agricole.

Si le Bhumjai Thai de M. Anutin gagne gros aux prochaines élections législatives, il pourrait devenir candidat au prochain Premier ministre thaïlandais ou être un faiseur de rois dans un gouvernement de coalition.

Il insiste sur le fait que les politiciens anti-cannabis le ciblent en fait, sapant ses efforts pour créer une industrie rentable parce qu’ils doivent le battre dans les sondages.

Même si le prochain gouvernement rend à nouveau le cannabis illégal, Cookies espère survivre.

« Cookies est une marque de mode et d’accessoires qui représente la communauté du cannabis. Donc, que le cannabis soit disponible, qu’il puisse être vendu ou non, nous avons toujours la gamme de produits, nous avons toujours ce qui suit », a déclaré le directeur général de la société Asie, Andreas Pergher, dans une interview.