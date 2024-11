TGI Fridays dépose une demande de mise en faillite alors que les difficultés des restaurants à table se poursuivent

La chaîne de restaurants TGI Fridays a déposé un dossier de mise en faillite samedi, affirmant qu’elle cherchait des moyens « d’assurer la viabilité à long terme » de la marque de restauration décontractée après avoir fermé plusieurs de ses succursales cette année.

Le dépôt du chapitre 11 de la société basée à Dallas auprès d’un tribunal fédéral du Texas accélère le déclin progressif d’une chaîne emblématique qui était autrefois proche du centre de la culture pop américaine, mais qui a vu sa clientèle diminuer à mesure que les goûts changeaient.

La société s’est vantée d’avoir formé Tom Cruise pour son rôle dans le film « Cocktail » de 1988. Les uniformes remplis de boutons de son personnel, censés évoquer une atmosphère amusante, ont ensuite été parodiés dans la satire de 1999 « Office Space », mettant en vedette Jennifer Aniston.

Rohit Manocha, président exécutif de TGI Fridays, a déclaré dans un communiqué que « le principal moteur de nos défis financiers résultait du COVID-19 et de notre structure de capital ».

De manière plus générale, les chaînes de restaurants avec service à table ont été confrontées à des défis ces dernières années, car les convives choisissent de se faire livrer de la nourriture ou de visiter des chaînes de restauration rapide haut de gamme comme Chipotle et Shake Shack.

En septembre, un juge américain des faillites approuvé un plan de réorganisation pour la chaîne de fruits de mer Red Lobster après des années de pertes croissantes. La chaîne alimentaire italo-américaine Buca di Beppo a déposé une demande de mise en faillite en août.

Fondé en 1965 comme bar dans l’Upper East Side de Manhattan, TGI Fridays s’est développé au cours des décennies suivantes pour devenir un lieu de rassemblement omniprésent en banlieue, connu pour ses côtes levées, ses peaux de pommes de terre garnies de fromage et de bacon et son décor orné de rayures rouges et de style Tiffany. lampes.

Son empire a culminé en 2008 avec 601 restaurants aux États-Unis et un chiffre d’affaires de 2 milliards de dollars, selon Kevin Schimpf, directeur de la recherche industrielle chez Technomic. Ses ventes aux États-Unis s’élevaient à 728 millions de dollars en 2023, en baisse de 15 % par rapport à l’année précédente, selon Technomic.

Il compte désormais 163 restaurants aux États-Unis, contre 269 l’année dernière. Il en a fermé 36 en janvier et des dizaines d’autres la semaine dernière.

TGI Fridays Inc. a déclaré qu’elle ne possède et n’exploite que 39 restaurants aux États-Unis, ce qui ne représente qu’une fraction des 461 restaurants de la marque TGI Fridays dans le monde. Une entité distincte, TGI Fridays Franchisor, détient la propriété intellectuelle et a franchisé la marque à 56 propriétaires indépendants dans 41 pays. Ceux-ci restent ouverts.

Un franchisé basé au Royaume-Uni, Hostmore, a également demandé une protection de sa dette en septembre et a brusquement fermé des sites dans tout ce pays après l’échec d’une opération de rachat visant à acquérir TGI Fridays.

Pendant la pandémie, TGI Fridays s’est efforcé de se développer sur le marché de la livraison en devenant une plaque tournante pour les cuisines dites fantômes, qui n’ont pas de vitrine et préparent uniquement des plats pour la livraison. Parmi les principaux créanciers à qui TGI Fridays doit de l’argent se trouve le service de livraison DoorDash, selon les documents déposés samedi devant le tribunal des faillites.

Un autre restaurant assis emblématique des États-Unis, Denny’s, annoncé en octobre qu’elle ferme 150 de ses restaurants les moins performants dans le but de redresser les ventes en baisse de la marque.