TG Therapeutics, Micron Technology, ChargePoint et plus

Une station ChargePoint à la New Carrollton Branch Library à New Carrollton, Md.

Découvrez les entreprises qui font les gros titres dans le commerce de midi.

Thérapeutique TG – Les actions ont bondi de plus de 9% après que la société de biotechnologie a annoncé cette semaine que la Food and Drug Administration américaine avait approuvé son traitement pour formes récurrentes de sclérose en plaques chez les adultes.

Technologie Micron – Les actions du fabricant de puces ont chuté de 2% après que l’action a été rétrogradée pour être conservée par Argus Research. La société a évoqué le potentiel de pertes d’exploitation importantes au cours des prochains trimestres.

GlobalFoundries – Les actions du fabricant de semi-conducteurs ont perdu plus de 1% par jour après un rapport selon lequel l’entreprise licencierait 50 travailleurs de son ancien siège social californien, selon le Silicon Valley Business Journal.

Borne de recharge – Le fabricant de la technologie de recharge pour véhicules électriques a vu ses actions augmenter de plus de 4% après que Q-GRG VII (CP) Investment Partners a acheté plus de 1,4 million d’actions, selon un dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

Nicolas — Les actions de la société de véhicules électriques ont chuté de plus de 6 % vendredi. Cette décision intervient alors que la société a annoncé son intention de lever des fonds en vendant jusqu’à 125 millions de dollars d’obligations convertibles de premier rang.

