TfL obligé de développer un plan pour les trains de métro sans conducteur en échange d’un renflouement de 1 milliard de livres sterling

Le gouvernement de Boris Johnson a exigé que des travaux soient menés sur l’introduction de trains de métro sans conducteur dans le cadre du plan de sauvetage d’un milliard de livres sterling convenu avec Transport for London (TfL).

Les chefs de TfL ont été contraints de proposer un plan d’affaires pour les services automatisés sur les lignes Piccadilly et Waterloo et City du métro de Londres en échange du dernier programme de financement.

Le maire de Londres, Sadiq Khan, qui préside TfL, a admis mardi que ce n’était «pas l’accord que nous voulions» et a promis de lutter contre de nouvelles initiatives visant à introduire des trains sans conducteur.

Le syndicat des chemins de fer, des transports maritimes et des transports (RMT) a réagi avec fureur à la nouvelle, qualifiant les trains sans conducteur de «indésirables, inabordables et dangereux».

Le syndicat est également fâché que M. Khan ait accepté de revoir le régime de retraite de TfL. Le secrétaire général Mick Lynch a averti que ses membres pourraient entreprendre une grève pour résister à la «falsification honteuse d’un accord».

Le chef du RMT a déclaré: «Il est tout à fait inacceptable que les travailleurs des transports qui ont risqué et dans certains cas tragiquement perdu la vie se voient maintenant demander de payer ce prix politique pour le coronavirus.»

Il a ajouté: «Les attaques contre les pensions des travailleurs sont totalement inacceptables alors que les trains sans conducteur sont indésirables, inabordables et dangereux.»

TfL a accepté un troisième renflouement gouvernemental d’une valeur de 1,08 milliard de livres sterling pour maintenir les services en marche au milieu de l’effondrement de la demande de voyages pendant la pandémie.

Cela porte le soutien du gouvernement au réseau de transport de la capitale à plus de 4 milliards de livres sterling depuis la pandémie de l’année dernière.

Le DfT a déclaré que M. Khan s’était engagé à «revoir le généreux régime de retraite de TfL» et à «faire des progrès» vers la conduite de trains sans conducteur avec un accompagnateur à bord.

Une analyse de rentabilisation complète pour les trains sans conducteur sur la ligne Waterloo et City est nécessaire dans un délai d’un an, tandis qu’un plan plus général pour les trains sans conducteur sur la ligne Piccadilly est prévu dans un délai de 18 mois.

M. Khan a affirmé que TfL avait «réussi à éliminer les pires conditions que le gouvernement voulait imposer», ajoutant que le plan de sauvetage avait permis à la ville de continuer à gérer des services de transport vitaux.

Boris Johnson a accusé M. Khan, son successeur à la mairie de Londres, de «faire exploser» les finances de TfL par une politique «irresponsable» de gel de certains tarifs.

Mais TfL insiste sur le fait qu’elle était sur la bonne voie pour atteindre un niveau d’autosuffisance financière sans précédent jusqu’à ce que la pandémie réduise considérablement ses recettes tarifaires.

En vertu du dernier accord, TfL doit trouver 300 millions de livres sterling de nouvelles économies ou revenus au cours de l’exercice 2021/22 et 500 millions de livres sterling de sources de revenus nouvelles ou accrues chaque année à partir de 2023.

Le secrétaire aux Transports, Grant Shapps, a clairement indiqué que le gouvernement bloquerait effectivement les plans du maire pour une «taxe de limite» quotidienne de 3,50 £ sur les automobilistes entrant à Londres en refusant de restituer tout revenu augmenté.

Dans une lettre adressée à M. Khan, M. Shapps a déclaré qu’il «ne peut pas être juste d’imposer une« taxe à la frontière »aux non-londoniens pour payer les services dont bénéficient principalement les Londoniens».

Le ministre a déclaré que l’accord de sauvetage d’un milliard de livres sterling aiderait à garantir que TfL gère «un réseau moderne, efficace et viable pour l’avenir».

M. Shapps a ajouté: «Tout au long de ce processus, le gouvernement a soutenu que ces programmes de soutien doivent être équitables pour les contribuables du Royaume-Uni et à la condition que des mesures soient prises pour mettre TfL sur la voie de la viabilité financière à long terme.»