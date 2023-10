Andrea AdelsonRédacteur principal d’ESPNLecture de 3 minutes

Tez Walker secoué après que GT ait forcé un échappé crucial Tez Walker attrape la passe de Drake Maye mais est aveuglé lors de la course, concédant le fumble et restant au sol pendant plusieurs minutes avant de quitter le terrain.

Le receveur de Caroline du Nord, Tez Walker, a été libéré d’un hôpital de la région d’Atlanta, où il a été évalué après avoir reçu un coup sûr à la fin du quatrième quart d’une défaite 46-42 contre Georgia Tech samedi soir.

Les Tar Heels ont publié une déclaration dimanche matin disant que Walker rentrerait chez lui avec l’équipe.

“Tez va mieux, est sorti de l’hôpital et retourne à Chapel Hill ce matin”, a indiqué l’école.

Walker a effectué une première réception alors que les Tar Heels tentaient de revenir, mais a été touché sans voir le défenseur arriver et a tâtonné. Il est resté au sol pendant plusieurs minutes avant de finalement repartir avec l’aide des entraîneurs. Mais alors qu’il se dirigeait vers la ligne de touche, il semblait instable.

L’entraîneur de Caroline du Nord, Mack Brown, a déclaré lors de sa conférence de presse d’après-match que Walker était “conscient et parlait”, et la Caroline du Nord a déclaré plus tard que Walker avait été emmené à l’hôpital.

La défaite était la deuxième consécutive pour la Caroline du Nord, qui a ouvert la saison 6-0 dans l’espoir de revenir au match de championnat de l’ACC. Mais les Tar Heels ont désormais perdu une avance à deux chiffres lors des deux défaites face à des équipes qui sont entrées dans leur match avec des records de défaites.

Contre Georgia Tech, la défense des Tar Heels a semblé revenir à la forme manquante de la saison dernière, particulièrement au début. Georgia Tech a totalisé 635 verges en attaque. Au cours du seul quatrième quart-temps, les Yellow Jackets ont marqué 22 points et totalisé 246 verges au sol. Brown a qualifié la défense d'”horrible” au quatrième.

“Je n’ai jamais vu quelqu’un se contenter de courir sur 10 mètres”, a déclaré Brown. “J’ai dit aux gars que je ne pouvais pas répondre à ce qui s’était passé pour le moment. Je regarderai ça dans l’avion pour rentrer chez moi, nous nous adapterons. Nous devons grandir, être un homme et nous préparer à jouer la semaine prochaine.”

Ce qui a rendu cette performance au quatrième trimestre encore plus problématique, c’est le fait que la Caroline du Nord avait tenu Georgia Tech sans but au premier et au troisième trimestre.

“Je fais ça depuis 35 ans”, a déclaré Brown. “Je n’ai jamais vu deux quarts-temps aussi mauvais et deux quarts-temps aussi bons. Je pensais que nous étions au-delà de cela en défense.”

Prendre des départs chauds puis perdre a été un coup dur contre la Caroline du Nord. La saison dernière, les Tar Heels ont débuté 9-1 avant de perdre quatre matchs de suite pour terminer la saison.

“Ils sont écrasés et je dois les récupérer”, a déclaré Brown. “Tout le monde va être déçu. Je pensais qu’ils avaient essayé ce soir. Ils ont commencé le match 21-7 ; ils ont coché toutes les cases jusqu’à ce que nous ne le fassions pas. Nous devons revenir en arrière, ne commencez pas à pointer du doigt, ne le faites pas. commencez à réfléchir, restez en dehors d’Internet, ne regardez pas les informations, retournez au travail et améliorez-vous la semaine prochaine. »