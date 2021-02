L’ACTRICE Teyonah Parris est membre de la distribution de Disney’s WandaVision – la série qui provoque une frénésie sur les réseaux sociaux depuis ses débuts en janvier.

La série est si populaire qu’elle a causé Disney + de planter tôt le matin du vendredi 19 février, quelques instants après l’épisode sept publié sur le service de streaming.

Teyonah Parris est-elle dans WandaVision?

Parris joue la version adulte de Monica Rambeau, du film Marvel Captain Marvel dans WandaVision.

Monica apparaît pour la première fois dans WandaVision sous le nom de Geraldine, une résidente de Westview.

Quand Wanda rencontre pour la première fois Géraldine, elle repère le collier de Géraldine–qui porte le logo SWORD.

Dès sa première apparition dans la série, les fans étaient convaincus que Geraldine était Monica, fille du personnage de Captain Marvel, Maria Rambeau – et ils ont eu raison dans l’épisode sept.

Pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas le merveille comique, SWORD est une organisation anti-terroriste qui combat les forces surnaturelles.

Monica est un personnage familier aux fans de Marvel, apparaissant dans les bandes dessinées Marvel, dans lesquelles elle a été présentée comme le deuxième Captain Marvel.

Dans les bandes dessinées, son pouvoir provenait d’une arme perturbatrice d’énergie, mais en Disney’s WandaVision, il semble que Monica acquière ses super pouvoirs en voyageant dans et hors de Westview de Wanda et de ses limites énergétiques.

Dans l’épisode six de WandaVision, Monica a émergé dans Westview avec des yeux bleus brillants et une vision accrue.

Qu’a dit Parris à propos de la fin de WandaVision?

Dans une interview avec le Journaliste hollywoodien, Parris a taquiné la fin de WandaVision comme « épique et incroyablement triste ».

Lorsqu’on lui a demandé si elle pouvait dire quelque chose de spécifique sur les trois derniers épisodes, Parris a simplement répondu: « Épique et incroyablement triste. Je veux dire, toute la série est incroyablement triste pour moi, mais je mets ces mots ensemble. »

Qu’a dit Parris à propos du prochain film Captain Marvel 2?

En parlant à ComicBook.com, Parris a donné aux fans un aperçu du prochain film Captain Marvel 2 et de la relation de son personnage avec Carol Danvers.

L’actrice donne un petit aperçu de la relation de Monica avec « Auntie Carol (Captain Marvel) », notant que beaucoup de temps s’est écoulé depuis que les deux se sont vus pour la dernière fois.

«Oui, quand Monica était une fille de 11 ans, avec sa mère et sa tante Carol, ils avaient une belle relation, et donc je pense que ce qui a été génial avec WandaVision est de voir Monica grandir.

« Et nous ne l’avons pas vue depuis plus de 20 ans, ou autant de personnes, et en apprenant à voir lentement, cela se révèle ce que sa vie a été depuis la dernière fois que nous l’avons vue », a déclaré Parris.

«Et donc Carol Danvers faisait partie de sa vie la dernière fois que nous l’avons vue, et voyant qu’il y en a encore, il y a quelque chose là-bas, je pense que c’est très excitant.

«Parce que comme nous le savons, ou peut-être pas, mais je vais vous dire, que Monica sera dans Captain Marvel 2 avec Carol Danvers et Kamala Khan, Mme Marvel.

« Cela nous donne un espace pour explorer davantage ce qui pourrait se passer là-bas, donc je ne veux rien gâcher pour vous », a ajouté Parris.

Parris ne voulait pas non plus gâcher quoi que ce soit à savoir si Monica obtiendrait des super pouvoirs et une identité de super-héros dans la série WandaVision.

Comment puis-je regarder WandaVision?

Il ne reste plus que trois épisodes dans cette saison de WandaVision.

La série est actuellement en streaming exclusivement sur Disney +.

Disney + est disponible avec un prix d’abonnement de 6,99 $ par mois ou un tarif annuel de 69,99 $ par an.

En mars 2021, le prix mensuel passera à 7,99 $ et le coût annuel passera à 79,99 $.

De plus, il existe également une option groupée avec Disney +, Hulu et ESPN + pour 12,99 $ par mois.