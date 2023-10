Teyion Oriental et le résilient Glenbard West renversent York et mettent fin à la séquence de 17 victoires consécutives des Dukes en saison régulière – Shaw Local

ELMHURST – Une série de blessures a menacé de faire dérailler la saison de Glenbard West il y a quelques semaines.

Ce qui rend ce qui s’est passé le 6 octobre d’autant plus spécial.

Derrière deux touchés de Teyion Oriental et un excellent effort défensif, les Hilltoppers ont battu York 28-7, auparavant invaincu, à Elmhurst.

En décrochant son billet pour les séries éliminatoires pour la 16e année consécutive sous la direction de l’entraîneur Chad Hetlet tout en mettant fin à la séquence de 17 victoires consécutives de York en saison régulière, Glenbard West (5-2, 3-1) s’est également mis en position de gagner au moins une part de la couronne West Suburban Silver.

« Au cours de mes 30 années d’entraînement, dont 17 à Glenbard West, je suis aussi heureux pour mes enfants que je ne l’ai jamais été », a déclaré Hetlet, dont l’équipe a remporté sa quatrième victoire consécutive malgré l’absence du porteur de ballon vedette Julius Ellens après son arrivée. a été blessé lors du premier match. « Ils ont affronté tellement d’adversité. Venir ici et jouer comme ils ont joué et être aussi physique qu’ils l’étaient, je suis tellement fier d’eux. Et c’était contre l’une des meilleures équipes de l’État chez eux. York est si bien entraîné et compte tellement de grands joueurs. C’est une énorme victoire pour notre programme.

« Vous ne pouvez pas remplacer Julius. Il est l’un des meilleurs porteurs de ballon que nous ayons jamais eu. Vous devez trouver d’autres façons de faire les choses. Vous devez continuer à broyer.

Jouant à la fois comme quart-arrière et porteur de ballon, Oriental a donné le ton lors du premier entraînement avec ses bras et ses jambes. Il a couru six fois pour 41 verges avant de se connecter avec Mason Ellens pour un score de 28 verges. Oriental a ajouté un touché de 2 verges à la fin du troisième quart et a terminé avec 100 verges en 21 courses tout en complétant 3 passes sur 3 pour 38 verges.

« Nous avons commencé fort », a déclaré Oriental. « Quand nous sommes sortis et avons marqué lors de ce premier entraînement, c’était énorme. Nous avons perdu contre York ces deux dernières années, donc c’est génial de gagner.

« Il s’agissait simplement d’être intelligent, de voir les trous et d’être patient. Et notre ligne O tirait vraiment le ballon.

Le touché de 10 verges de Jack Moellering a donné définitivement l’avantage aux visiteurs peu avant la mi-temps. Lors de la première possession de Glenbard West en seconde période, Charlie Cline a lancé une passe de touché de 59 verges à Brian Clohecy.

La défense de Glenbard West a fait le reste, freinant une attaque des Dukes qui a marqué en moyenne près de 42 points par match. Eli Limouris et Joey Campanella ont chacun eu des interceptions et Ben Starmann et Peter Fanter ont enregistré des sacs.

« C’était juste notre état d’esprit », a déclaré Limouris, « et tout cela dépend de notre équipe d’entraîneurs et de leur état d’esprit. York a été le meilleur chien ces deux dernières années. Je ne les ai pas battus pendant toute ma carrière au lycée. C’est l’équipe implacable que nous avons. C’est la motivation que nous avons tous en nous.

« Nous n’abandonnons jamais. Nous donnons tout ce que nous avons. Nous gélifions très bien en ce moment et nous ne nous arrêtons pas. C’était tout pour nous. C’était notre match de championnat de conférence. Notre objectif était de tout donner dans celui-ci, d’essayer d’être en bonne santé au cours des prochaines semaines et, avec un peu de chance, de participer aux séries éliminatoires.

York (6-1, 3-1), dont la dernière défaite en saison régulière a également eu lieu lors de la semaine 7 en 2021, a été mené par les 97 verges au sol de Jake Melion en 22 courses, le senior marquant à 4 verges au début de la seconde. quart. Sean Winton a également réussi 81 verges et a couru 38 autres.

«Ils avaient un excellent plan de match et ils ont fait un excellent travail pour l’exécuter», a déclaré l’entraîneur de York, Mike Fitzgerald. « Hetlet et son staff ont un excellent programme et nous savions qu’ils auraient un excellent plan de match contre nous. Et ils l’ont fait. Mais en fin de compte, il m’incombe de mieux nous préparer.

« Parfois, une défaite peut rassembler une équipe et vous propulser encore plus loin. Nous en tirerons des leçons et nous reviendrons plus forts grâce à cela.