Teyana Taylor organise la soirée “The Haunting At The Last Rose Motel”

Teyana Taylor a pris Halloween au-dessus avec une boo bash mettant en vedette des invités célèbres.

La chanteuse et The Aunties Inc. ont lancé leur extravagance effrayante annuelle surnommée “The Haunting At The Last Rose Motel”.

Animé par Teyana elle-même, un communiqué de presse rapporte que les invités ont siroté du champagne Cincaro Tequilaby Michael Jordan et Belaire tout en dégustant des bouchées légères, des sacs-cadeaux Topicals et de la musique.

La fête a également présenté des décorations exagérées et a emmené les invités dans le monde créatif immersif de Teyana qui a joué sur sa tournée réussie “Last Rose Motel” qui a visité plus de 20 villes américaines dans le thème de la fête.

La fête super-privée comprenait un service de navette vers Teyana’s Auntie’s Production Compound qu’elle gère en collaboration avec son partenaire commercial ami Courtney ‘CoCo’ Gilbert.

Les invités à l’événement étoilé comprenaient le célèbre styliste EJ King, JoJo Alonso, Japanese Faces, Funny Marco, un costume de Nino Brown portant Jacob Latimore…

et Merde de rap! star/rappeur KaMillion.

De toute évidence, dans l’esprit d’Halloween, Teyana s’est déguisée en Films d’horreur Hanson le serviteur complet avec une “main forte”.

