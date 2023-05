Teyana Taylor fait tourner les têtes à la première de « White Men Can’t Jump »

Regardez le matériel

Tous les yeux étaient sur la haute fille de Harlem Teyana Taylor qui a ébloui les étoiles Les hommes blancs ne savent pas sauter première où elle a sans effort porté la mode du tapis rouge à un autre niveau.

Drapée dans un tissu coloré (apiculteur, mais faites-vous de la mode ?), Teyana a commandé le tapis dans le dernier d’une série de choix de mode audacieux.

Étaient également présents les co-stars Jack Harlow, Murs Sinquaet Laura Harrier avec Ty Dolla$ign, Lil Rel Howery, J.Alphonse Nicholsonet plus.

Autres participants notables inclus KJ Smith, Bresha Webbet Grayson ‘Le Professeur’ Boucher de la renommée de ‘Et 1’.

Dans le remake new-age de Les hommes blancs ne savent pas sauterHarlow joue le rôle de l’ancienne star des cerceaux Jeremy dont les blessures ont bloqué sa carrière avant de faire équipe avec le joueur autrefois prometteur Kamal (Murs Sinqua) qui a fait dérailler son propre avenir dans le sport.

Jonglant avec des relations ténues, des pressions financières et de sérieuses luttes internes, les deux ballers – des opposés qui semblent être à des kilomètres l’un de l’autre – découvrent qu’ils pourraient avoir plus en commun qu’ils ne l’imaginaient possible.

Découvrez la bande-annonce ci-dessous:

Dirigé par Calmatique (Fête à la maison) et écrit par Kenya Barris et Salle Dougle film des 20th Century Studios met également en vedette Teyana Taylor, Laura Harrier, Vince Agrafes, Myles Bullocket Lance Reddick.

« Il était très engagé et est devenu émotif pour une scène et l’a emmenée là-bas, puis une fois que nous sommes montés sur le plateau, c’était terminé », a déclaré Calmatique à propos de Jack Harlow dans un interview avec Variété. « Son charme d’artiste a sauté sur son côté acteur. » « Je l’appelle maintenant. J’ai l’impression que dans 10 ans, ce sera « Jack Harlow, l’acteur, qui se trouve être aussi l’un des meilleurs rappeurs du jeu ».

Les hommes blancs ne savent pas sauter premières exclusivement sur Hulu le 19 mai 2023.