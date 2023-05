Teyana Taylor et Lori Harvey préparent ABBBlaze à Cannes au gala de l’amfAR

Seaux BIEN !

Tous les yeux étaient sur la haute fille de Harlem Teyana Taylor et méchant professionnel Lori Harvey qui ont fléchi leurs physiques impeccablement sculptés lors du gala amfAR étoilé lors du Festival de Cannes dans le sud de la France.

Parmi les autres participants notables, citons l’hôte Reine Latifah et son partenaire Eboni Nichols, Gladys Chevalier, Odell Beckham Jr., Devin Booker, Leonardo DiCaprio, Heidi Klumet plus.

Selon son site, l’amfAR est « réputée pour ses galas internationaux de bienfaisance qui collectent des fonds vitaux pour la recherche et une visibilité indispensable pour la lutte contre le VIH/sida ».

Lori a fait tourner les têtes dans une ravissante robe rouge LaQuan Smith tandis que Teyana était étourdie dans une magnifique robe Monot qui complétait son physique exquis.

Dans une tuerie séparée, Lori a commandé le tapis pour Ville d’astéroïdes dans un look scintillant Pete Dundas (stylisé par Elly Karamoh) de sa collection prêt-à-porter automne 23.

Avec une série de coups de force post-retraite, Teyana a prolongé sa séquence de victoires avec un rôle dans le remake new-age de Les hommes blancs ne savent pas sauter.

« Je pense que nous sommes tous arrivés à la conclusion que nous allions laisser les très grandes chaussures dans une vitrine, et les laisser belles et comprendre qu’elles ne sont pas cassées, nous ne devrions donc pas essayer de les réparer », a déclaré Taylor dans un interview avec AMBIANCE. « … Ne pas sortir ces grosses chaussures de l’étui pour les remplir. Je pense que ce que nous avons fait, c’est de personnaliser notre propre paire de chaussures et de la faire nôtre et nous avons échantillonné un classique », a-t-elle poursuivi. «Nous avons ensuite ajouté nos propres mélodies, nos propres tonalités et instruments, et différentes choses comme ça. Nous appelons cela un remix. Nous avons remixé et échantillonné un disque classique, et nous avons créé notre propre disque magnifique, et c’était une lettre d’amour au classique original.

Dans le film buzzy (maintenant diffusé sur Hulu), Jack Harlow stars comme l’ancienne star des cerceaux Jeremy dont les blessures ont bloqué sa carrière avant de faire équipe avec le joueur autrefois prometteur Kamal (Murs Sinqua) qui a fait dérailler son propre avenir dans le sport.

Jonglant avec des relations ténues, des pressions financières et de sérieuses luttes internes, les deux ballers – des opposés qui semblent être à des kilomètres l’un de l’autre – découvrent qu’ils pourraient avoir plus en commun qu’ils ne l’imaginaient possible.

Découvrez la bande-annonce ci-dessous:

La photo de Teyana et Lori vous a-t-elle dit de vous lever, de poser la bande de poulet et d’aller au gymnase dès que possible ? Dites-nous en bas et jetez un coup d’œil à l’hystérie de Twitter sur le meurtre viral de Teyana et Lori sur le dos.