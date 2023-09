Teyana Taylor confirme la séparation d’Iman Shumpert et nie avoir triché

Teyana Taylor confirme qu’elle et Iman Shumpert se sont discrètement séparés après sept ans de mariage. La chanteuse a partagé la nouvelle sur Instagram tout en démentant les récentes informations selon lesquelles l’ancien basketteur professionnel aurait été surpris en train de tricher.

« AH AH AH ! Pas trop pour ma meilleure amie ! » a écrit Taylor le dimanche 17 septembre. « En toute honnêteté, Iman et moi sommes séparés et ce, depuis un certain temps. Pour être clair à 1000%, « l’infidélité » n’est pas une des raisons de notre départ. Nous sommes toujours les meilleurs amis du monde, d’excellents partenaires commerciaux et formons une sacrée équipe lorsqu’il s’agit de coparentalité de nos 2 beaux enfants. «