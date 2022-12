Textron, Charter, Estée Lauder, Signet et plus

Des avions à turbopropulseurs Beechcraft King Air sont vus sur la chaîne de montage de l’usine de production de Textron Aviation Inc. à Wichita, Kansas, le jeudi 7 juin 2018.

Découvrez les entreprises qui font les gros titres dans le commerce de midi.

Textron – Les actions de Textron ont bondi de 5,25 % après que la société a remporté un contrat avec l’armée américaine qui pourrait valoir 70 milliards de dollars pour fournir des hélicoptères de nouvelle génération.

Communications de la Charte – Charter Communications a chuté de 4,29% après que les analystes de Citi ont ajouté une surveillance de catalyseur négative à la société avant sa journée d’analyste.

Primordial – Les actions de la société de médias Paramount ont chuté de 6,97 % après que le PDG a déclaré qu’il prévoyait que les revenus publicitaires du quatrième trimestre seraient inférieurs à ceux du troisième trimestre. Cela a également pesé sur d’autres noms de médias tels que Disney, qui ont perdu environ 2 %.

Estee Lauder – L’action d’Estee Lauder a augmenté de 2,41% après que la Deutsche Bank a mis à niveau les actions de la société de cosmétiques à un achat à partir d’une note de maintien, affirmant que l’action devrait en bénéficier lorsque la Chine assouplira les restrictions de Covid-19.

Signet Joailliers – Les actions de Signet Jewelers ont bondi de 20,23% après que la société a annoncé des résultats qui ont dépassé les attentes de Wall Street avant l’ouverture du marché mardi.

General Electric – Les actions du géant industriel ont augmenté de 0,73 % après qu’Oppenheimer a amélioré l’action pour surperformer par rapport à la performance. La société de Wall Street a déclaré que plusieurs facteurs renforçaient la confiance dans le titre l’année prochaine, notamment une scission prévue de sa division des soins de santé et une forte dynamique pour son activité aéronautique.

NRG Énergie – Les actions de NRG Energy ont chuté de 15,08% à midi après que la société a annoncé qu’elle acquerrait Vivint Smart Home pour 12 dollars par action, soit 2,8 milliards de dollars. NRG a déclaré qu’il prévoyait d’achever son programme de rachat d’actions existant d’un milliard de dollars à court terme et qu’il prévoyait d’utiliser les flux de trésorerie disponibles excédentaires pour financer l’acquisition de Vivint, réduire la dette liée à l’acquisition et maintenir sa politique de croissance des dividendes en actions ordinaires.

Enphase – Les actions d’Enphase ont chuté de 7,77 % un jour après que la société ait atteint un nouveau record historique.

Métaplates-formes – La société mère de Facebook a vu ses actions chuter de 6,79 % après qu’un rapport du comité de surveillance a découvert qu’une plate-forme spéciale d’examen du contenu pour les VIP et les entreprises promouvait un système inégal qui offrait « certains utilisateurs une plus grande protection que d’autres », donnant potentiellement la priorité aux préoccupations des entreprises méta par rapport à la protection. d’un discours sûr et juste.

Groupe financier SVB – Les actions de SVB Financial ont glissé de 4,29 %, atteignant un creux de 52 semaines plus tôt dans la journée. La banque a été rétrogradée lundi par Morgan Stanley à sous-pondérer à partir d’une pondération égale. Morgan Stanley a également réduit son objectif de cours à 186 $ contre 253 $, ce qui implique une baisse de 11 % par rapport à la clôture de lundi.

Zone automatique – Le stock d’Autozone a chuté de 2,27% après avoir annoncé que son inventaire avait augmenté de 17,6% par rapport à la même période l’an dernier. Cependant, le bénéfice par action et les revenus du détaillant de pièces de rechange automobiles ont dépassé les attentes de Wall Street

Groupe Lucide – Les actions de Lucid Group ont chuté de 8,27 %, les investisseurs s’inquiétant de la façon dont la hausse des taux d’intérêt et le resserrement de l’économie affecteront la croissance du constructeur automobile électrique.

SL Green Realty – Les actions de SL Green Realty ont chuté de 6,57% pour atteindre un creux de 52 semaines après que les analystes de BMO Harris ont rétrogradé la société à la performance du marché à partir de la surperformance, citant l’incertitude de la demande.

Goldman Sachs – Les actions de Goldman Sachs ont chuté de 2,32% après qu’un rapport de Reuters a déclaré que la banque prévoyait de dépenser des dizaines de millions de dollars pour acheter ou investir dans des sociétés de cryptographie à prix avantageux après l’effondrement des valorisations de FTX.

Royal Caraïbes – La compagnie de croisière a chuté de 3,01% suite au double déclassement de JPMorgan de “surpondéré” à “sous-pondéré”. L’entreprise a noté que la compagnie de croisière était dans une position moins favorable par rapport à ses concurrents en raison de ses engagements financiers.

Entreprises Axon – Le fabricant de Taser a chuté de 7,92 % après avoir annoncé une offre de billets convertibles de 500 millions de dollars.

Herbalife Nutrition – Les actions d’Herbalife ont chuté de 25,41% après que la société a annoncé une offre de dette convertible de 250 millions de dollars, dont le produit sera utilisé pour les achats généraux de l’entreprise et pour racheter la dette existante.

Actions de semi-conducteurs – Semi-actions Advanced Micro Devices et Nvidia ont chuté de 4,55 % et 3,75 % respectivement au milieu d’une vente massive au Nasdaq.

GitLab – Les actions de GitLab ont augmenté de 9,44 % après que la société a annoncé des bénéfices meilleurs que prévu avec une perte inférieure à celle anticipée par Wall Street. La société a également publié des perspectives optimistes.

– Yun Li, Alexander Harring, Samantha Subin et Michelle Fox de CNBC ont contribué au reportage