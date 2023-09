Texte intégral : discours de Zelensky à l’Assemblée générale de l’ONU | Guerre Russie-Ukraine

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est rendu à New York pour adresse l’Assemblée générale des Nations Unies en personne pour la première fois depuis que Moscou a commencé son invasion à grande échelle de son pays en février 2022.

Vêtu de sa chemise verte kaki, il a exhorté les États membres à s’unir pour s’opposer à l’agression russe et a souligné la nécessité d’une paix reconnaissant l’intégrité territoriale de l’Ukraine.

Voici le texte intégral du discours de Zelensky du 19 septembre.

Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui défendent des efforts communs ! Et je le promets : en étant réellement unis, nous pouvons garantir une paix juste pour toutes les nations. Qui plus est, l’unité peut empêcher les guerres.

Mesdames et messieurs, Monsieur le Secrétaire Général ! Chers dirigeants !

Cette salle a connu de nombreuses guerres mais pas comme défenseur actif contre les agressions. Dans de nombreux cas, c’est la peur de la guerre, de la guerre finale, qui était la plus forte ici – la guerre après laquelle plus personne ne se rassemblerait dans la salle de l’Assemblée générale.

La Troisième Guerre mondiale était considérée comme une guerre nucléaire. Un conflit entre États sur la route du nucléaire. D’autres guerres semblaient moins effrayantes comparées à la menace des soi-disant « grandes puissances » tirant leurs stocks nucléaires.

Ainsi, le XXe siècle a appris au monde à s’abstenir d’utiliser les armes de destruction massive – à ne pas les déployer, à ne pas les proliférer, à ne pas les menacer et à ne pas les tester, mais à promouvoir un désarmement nucléaire complet.

Franchement, c’est une bonne stratégie.

Mais cela ne devrait pas être la seule stratégie visant à protéger le monde de cette guerre finale.

L’Ukraine a renoncé à son troisième arsenal nucléaire. Le monde a alors décidé que la Russie devait devenir le gardien d’une telle puissance. Pourtant, l’histoire montre que c’est la Russie qui méritait le plus le désarmement nucléaire, dans les années 1990. Et la Russie le mérite désormais : les terroristes n’ont pas le droit de détenir des armes nucléaires.

Mais ce n’est vraiment pas les armes nucléaires qui font le plus peur à l’heure actuelle.

Tandis que les armes nucléaires restent en place, la destruction massive prend de l’ampleur. L’agresseur utilise bien d’autres choses comme arme et ces choses sont utilisées non seulement contre notre pays mais aussi contre le vôtre.

Chers dirigeants !

Il existe de nombreuses conventions qui restreignent les armes, mais il n’existe pas de véritables restrictions sur leur militarisation.

Tout d’abord, permettez-moi de vous donner un exemple : la nourriture.

Depuis le début de la guerre à grande échelle, les ports ukrainiens de la mer Noire et de la mer d’Azov sont bloqués par la Russie. Jusqu’à présent, nos ports du Danube restent la cible des missiles et des drones. Et il s’agit clairement d’une tentative de la Russie de transformer la pénurie alimentaire en arme sur le marché mondial en échange de la reconnaissance d’une partie, sinon de la totalité, des territoires capturés.

La Russie utilise les prix alimentaires comme une arme. L’impact s’étend de la côte atlantique de l’Afrique jusqu’à l’Asie du Sud-Est. C’est l’échelle de menace.

Je voudrais remercier les dirigeants qui ont soutenu notre initiative céréalière de la mer Noire et notre programme « Céréales d’Ukraine ». Unis, nous avons fait en sorte que les armes redeviennent de la nourriture. Plus de 45 pays ont compris à quel point il est important de mettre les produits alimentaires ukrainiens à disposition sur le marché… de l’Algérie à l’Espagne en passant par l’Indonésie et la Chine.

Même aujourd’hui, alors que la Russie a sapé l’Initiative céréalière de la mer Noire, nous œuvrons pour assurer la stabilité alimentaire. Et j’espère que vous serez nombreux à nous rejoindre dans ces efforts.

Nous avons lancé un couloir d’exportation maritime temporaire à partir de nos ports. Et nous travaillons dur pour préserver les routes terrestres pour les exportations de céréales. Et il est alarmant de voir comment certains en Europe jouent la solidarité sur un théâtre politique – créant un thriller à partir du grain. Ils semblent jouer leur propre rôle, mais en réalité, ils contribuent à préparer le terrain pour un acteur moscovite.

Deuxièmement, la militarisation de l’énergie.

À maintes reprises, le monde a vu la Russie utiliser l’énergie comme une arme. Le Kremlin a utilisé le pétrole et le gaz comme une arme pour affaiblir les dirigeants d’autres pays.

Aujourd’hui, la menace est encore plus grande.

La Russie militarise l’énergie nucléaire. Non seulement il diffuse ses technologies peu fiables de construction de centrales nucléaires, mais il transforme également les centrales électriques d’autres pays en véritables bombes sales.

Regardez ce que la Russie a fait à notre centrale électrique de Zaporizhzhia : elle l’a bombardée, occupée et maintenant elle fait chanter les autres avec des fuites de radiations.

Y a-t-il un sens à réduire les armes nucléaires alors que la Russie militarise ses centrales nucléaires ? Question effrayante.

L’architecture de sécurité mondiale n’offre aucune réponse ni protection contre une menace radiologique aussi perfide… Et jusqu’à présent, les maîtres chanteurs radiologiques n’ont aucune responsabilité.

Le troisième exemple concerne les enfants.

Malheureusement, divers groupes terroristes enlèvent des enfants pour faire pression sur leurs familles et sur la société. Mais jamais auparavant les enlèvements et les déportations massives n’auraient fait partie de la politique gouvernementale. Pas jusqu’à présent.

Nous connaissons les noms de dizaines de milliers d’enfants et avons des preuves de centaines de milliers d’autres kidnappés par la Russie dans les territoires occupés de l’Ukraine, puis expulsés. La Cour pénale internationale a émis un mandat d’arrêt contre Poutine pour ce crime.

Nous essayons de ramener les enfants à la maison mais le temps passe. Qu’est-ce qui va leur arriver? En Russie, on apprend à ces enfants à haïr l’Ukraine et tous les liens avec leurs familles sont rompus… Il s’agit clairement d’un génocide.

Lorsque la haine est utilisée comme arme contre une nation, elle ne s’arrête jamais là.

Chaque décennie, la Russie déclenche une nouvelle guerre. Certaines parties de la Moldavie et de la Géorgie restent occupées. La Russie a transformé la Syrie en ruines. Et sans la Russie, les armes chimiques n’auraient jamais été utilisées en Syrie. La Russie a presque avalé la Biélorussie. Cela menace évidemment le Kazakhstan et les États baltes… Et le but de la guerre actuelle contre l’Ukraine est de transformer notre terre, notre peuple, nos ressources en une arme contre vous – contre l’ordre international fondé sur des règles.

De nombreux sièges de la salle de l’Assemblée générale pourraient devenir vides si la Russie réussit sa trahison et son agression.

Mesdames et Messieurs!

L’agresseur disperse la mort et apporte des ruines même sans armes nucléaires, mais les résultats sont les mêmes.

Nous voyons des villes et des villages d’Ukraine anéantis par l’artillerie russe. Complètement nivelé au sol ! On voit la guerre des drones.

Nous connaissons les effets possibles d’une propagation de la guerre dans le cyberespace. L’intelligence artificielle pourrait être entraînée à bien combattre – avant d’apprendre à aider l’humanité. Dieu merci, les gens n’ont pas encore appris à utiliser le climat comme une arme. Même si l’humanité ne parvient pas à atteindre ses objectifs en matière de politique climatique, cela signifie que les conditions météorologiques extrêmes auront toujours un impact sur la vie mondiale normale et qu’un État maléfique en transformera également les résultats en une arme.

Et quand les gens sont descendus dans les rues de New York et d’autres villes du monde pour protester contre le climat – nous les avons tous vu… Et quand des gens au Maroc, en Libye et dans d’autres pays meurent à la suite de catastrophes naturelles… Et quand des îles et des pays disparaître sous l’eau… Et quand les tornades et les déserts s’étendent sur de nouveaux territoires… Et quand tout cela se produit, une catastrophe non naturelle à Moscou a décidé de déclencher une grande guerre et de tuer des dizaines de milliers de personnes.

Nous devons agir de manière unie – pour vaincre l’agresseur et concentrer toutes nos capacités et notre énergie pour relever ces défis.

Tout comme les armes nucléaires sont maîtrisées, l’agresseur doit également être maîtrisé ainsi que tous ses outils et méthodes de guerre. Chaque guerre peut désormais devenir définitive, mais il faut notre unité pour garantir que l’agression ne se reproduira plus.

Et ce n’est pas un dialogue entre les soi-disant « grandes puissances » quelque part derrière des portes closes qui peut nous garantir à tous une nouvelle ère sans guerre, mais un travail ouvert de toutes les nations pour la paix.

L’année dernière, j’ai présenté les grandes lignes de la formule de paix ukrainienne à l’Assemblée générale de l’ONU. Plus tard, en Indonésie, j’ai présenté la formule complète. Et au cours de l’année écoulée, la formule de paix est devenue la base pour mettre à jour l’architecture de sécurité existante – nous pouvons désormais redonner vie à la Charte des Nations Unies et garantir la pleine puissance d’un ordre mondial fondé sur des règles.

Demain, j’en présenterai les détails lors d’une réunion spéciale du Conseil de sécurité de l’ONU.

L’essentiel est qu’il ne s’agit pas uniquement de l’Ukraine. Plus de 140 États et organisations internationales ont soutenu entièrement ou en partie la formule de paix ukrainienne. La formule de paix ukrainienne devient mondiale. Ses points proposent des solutions et des mesures qui mettront fin à toutes les formes d’armement que la Russie a utilisées contre l’Ukraine et d’autres pays et qui pourraient être utilisées par d’autres agresseurs.

Écoutez, pour la première fois dans l’histoire moderne, nous avons la possibilité de mettre fin à l’agression selon les conditions de la nation attaquée. Il s’agit d’une véritable chance pour chaque nation – de garantir que l’agression contre votre État, si elle se produit, à Dieu ne plaise, prendra fin non pas parce que votre territoire sera divisé et que vous serez contraint de vous soumettre à des pressions militaires ou politiques, mais parce que votre territoire et la souveraineté sera entièrement restaurée.

Nous avons lancé le format des rencontres entre conseillers à la sécurité nationale et représentants diplomatiques. D’importants pourparlers et consultations ont eu lieu à Hiroshima, à Copenhague et à Djeddah sur la mise en œuvre de la formule de paix. Et nous préparons un sommet mondial pour la paix. Je vous invite tous – vous tous qui ne tolérez aucune agression – à préparer ensemble le Sommet.

Je suis conscient des tentatives visant à conclure des transactions douteuses en coulisses. On ne peut pas faire confiance au mal – demandez à Prigojine [the former head of the mercenary Wagner group] si l’on parie sur les promesses de Poutine.

S’il vous plaît, écoutez-moi.

Que l’unité décide de tout ouvertement.

Tandis que la Russie pousse le monde vers la guerre finale, l’Ukraine fait tout pour garantir qu’après l’agression russe, personne au monde n’osera attaquer une nation. La militarisation doit être limitée. Les crimes de guerre doivent être punis. Les personnes déportées doivent rentrer chez elles. Et l’occupant doit retourner sur ses propres terres.

Nous devons être unis pour y parvenir.

Слава Україні! [Translation: Glory to Ukraine!]