Texte intégral des excuses de Boris Johnson aux députés et de la réponse de Keir Starmer

Boris Johnson a présenté ses excuses aux députés après avoir été condamné à une amende pour avoir enfreint les règles de verrouillage pendant la pandémie de coronavirus.

Ses commentaires faisaient partie d’une déclaration plus longue à la Chambre des communes, qui couvrait également la guerre en Ukraine.

M. Johnson a été condamné à une amende après que la police métropolitaine eut découvert qu’il avait assisté à des fêtes organisées par Downing Street – dans un scandale connu sous le nom de Partygate – tandis que le reste du pays était interdit de socialisation.

Le dirigeant travailliste, Sir Keir Starmer, a répondu au discours en le qualifiant de « blague » et a déclaré que M. Johnson « insultait le public » avec ses « absurdités … des excuses farfelues ». Il a également appelé les députés conservateurs à destituer M. Johnson de ses fonctions.

La déclaration de M. Johnson dans son intégralité :

Boris Johnson à la Chambre des communes (PRU/AFP via Getty Images)

Le Premier ministre a déclaré: « Permettez-moi de commencer, en toute humilité, en disant que le 12 avril, j’ai reçu un avis d’amende forfaitaire relatif à un événement à Downing Street le 19 juin 2020.

« J’ai payé l’amende immédiatement et j’ai présenté des excuses complètes au peuple britannique, et j’en profite, le premier jour de séance disponible, pour répéter mes sincères excuses à la Chambre.

«Dès que j’ai reçu l’avis, j’ai reconnu la douleur et la colère, et j’ai dit que les gens étaient en droit d’attendre mieux de leur premier ministre, et je le répète encore à la Chambre maintenant.

« Permettez-moi également de dire, non pas à titre d’atténuation ou d’excuse, mais uniquement parce que cela explique mes paroles précédentes dans cette Assemblée, qu’il ne m’est pas venu à l’esprit, à l’époque ou par la suite, qu’un rassemblement dans la salle du Cabinet juste avant une réunion vitale sur stratégie Covid, pourrait équivaloir à une violation des règles.

« Je le répète, c’était mon erreur et je m’en excuse sans réserve.

«Je respecte le résultat de l’enquête policière, qui est toujours en cours, et je peux seulement dire que je respecterai leur prise de décision et que je prendrai toujours les mesures appropriées et, comme la Chambre le sait, j’ai déjà pris des mesures importantes pour changer la façon dont les choses fonctionnent dans le n ° 10.

« Et c’est précisément parce que je sais que tant de gens sont en colère et déçus que je me sens encore plus obligé de respecter les priorités du peuple britannique et de répondre dans les meilleures traditions de notre pays à l’attaque barbare de Poutine contre Ukraine. »

La déclaration de Sir Keir dans son intégralité :

Le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer donnant sa réponse aux excuses du Premier ministre (fil de sonorisation)

« Quelle blague. Même maintenant, alors que les dernières excuses farineuses sortent d’un côté de sa bouche, un nouvel ensemble de déviations et de distorsions se déverse de l’autre.

«Mais le mal est déjà fait. Le public a pris sa décision. Ils ne croient pas un mot de ce que dit le premier ministre. Ils savent ce qu’il est.

« Comme toujours avec ce Premier ministre, ses proches se retrouvent ruinés et les institutions qu’il jure de protéger endommagées.

« Les bons ministres contraints de quitter la fonction publique. La carrière du chancelier s’enflamme. Et le chef des conservateurs écossais rendu pathétique.

« Pour tous ceux qui ne connaissent pas la carrière de ce premier ministre. Ce n’est pas un problème réparable dans le système. C’est tout l’intérêt. C’est ce qu’il fait. C’est qui il est.

« Il sait qu’il est malhonnête et incapable de changer. Alors il entraîne tout le monde avec lui. Plus les gens se rabaissent, répétant ses défenses absurdes, plus le public croira que tous les politiciens sont les mêmes. Tous aussi mauvais les uns que les autres. Et cela convient parfaitement à ce premier ministre.

« Certains députés d’en face semblent inconscients du jeu du premier ministre. Certains savent ce qu’il mijote mais sont trop faibles pour agir. Mais d’autres jouent allègrement le rôle que le premier ministre leur a confié.

« Un ministre à la radio ce matin disant que c’est la même chose qu’une contravention pour excès de vitesse. Non ce n’est pas. Personne n’a jamais fondu en larmes parce qu’il ne pouvait pas rouler à plus de 20 mph devant une école. N’insultez pas le public avec ces bêtises.

«Mais Monsieur le Président, il se trouve que le dernier ministre qui a reçu une contravention pour excès de vitesse et a ensuite menti à ce sujet s’est retrouvé en prison et je le sais parce que je l’ai poursuivi. Et la semaine dernière, nous avons eu droit à un spectacle grotesque.

« L’un des fidèles partisans du Premier ministre accusant les enseignants et les infirmières d’avoir bu dans la salle du personnel pendant le confinement. Les députés d’en face peuvent s’y associer s’ils le souhaitent.

«Mais ceux d’entre nous qui sont fiers de nos travailleurs du NHS, de nos enseignants et de tous les autres travailleurs clés qui nous ont aidés à traverser ces jours sombres n’oublieront jamais leur mépris.

«Beaucoup n’étaient pas d’accord avec toutes les règles que le premier ministre a écrites. Mais ils les ont néanmoins suivis parce que dans ce pays, nous respectons les autres, nous plaçons le plus grand bien au-dessus de l’intérêt personnel étroit et nous comprenons que les règles s’appliquent à nous tous.

« Ce matin, j’ai parlé à John Robinson, un électeur du député de Lichfield, je veux raconter son histoire. Lorsque sa femme est décédée de Covid, John et sa famille ont obéi aux règles du Premier ministre. Il ne l’a pas vue à l’hôpital, il ne lui a pas tenu la main alors qu’elle mourait.

«Leurs filles et petits-enfants ont parcouru 100 miles sur l’autoroute, tenant une lettre du directeur de funérailles au cas où ils seraient interrogés par la police.

«Ils n’avaient pas de service à l’église, le gendre de John est resté à l’écart car il aurait été le septième endeuillé interdit.

« Le premier ministre ne se rend-il pas compte que John aurait donné le monde pour tenir la main de sa femme mourante, même si ce n’était que pour neuf minutes ? Mais il ne l’a pas fait. Parce qu’il a suivi les règles du premier ministre.

« Des règles que l’on connaît désormais que le Premier ministre a allègrement, à maintes reprises et délibérément ignorées. Après des mois d’excuses insultantes, les excuses sans enthousiasme d’aujourd’hui ne suffiront jamais à John Robinson.

« Si le premier ministre avait le moindre respect pour John et les millions comme lui qui ont tout sacrifié pour suivre les règles, il démissionnerait. Mais il ne le fera pas. Parce qu’il ne respecte pas John. Il ne respecte pas le sacrifice du public britannique. C’est un homme sans pudeur.

«En regardant au-delà du député de Lichfield et des chiens qui hochent la tête dans le cabinet. Il y a beaucoup de députés honnêtes et honorables sur les bancs d’en face. Qui respectent John Robinson. Qui respectent le public britannique. Ils savent le mal que fait le premier ministre. Ils savent que les choses ne peuvent pas continuer comme elles sont.

« Et ils savent qu’il est de leur responsabilité de mettre fin à ce chapitre honteux.

« Aujourd’hui, je les exhorte une fois de plus. Ne suivez pas le sillage d’un premier ministre déconnecté et incontrôlable. Mettre leur conscience d’abord, mettre leur pays d’abord, mettre John Robinson d’abord et retirer le premier ministre de ses fonctions.

« Ramener la décence, l’honnêteté et l’intégrité dans notre politique. Et arrêtez le dénigrement de tout ce que représente ce pays.