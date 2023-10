Texte final effrayant de l’Israélienne Mia Shem, 21 ans, kidnappée, avant que les terroristes du Hamas ne l’arrachent au bain de sang du festival

LE texte final effrayant d’un Israélien arraché pendant le bain de sang du festival du Hamas et affiché en ligne par les terroristes a été révélé.

Mia Shem, 21 ans, a supplié son amie de « nous sauver » alors que les militants palestiniens descendaient sur le festival Supernova il y a 11 jours et massacraient brutalement 260 fêtards.

7 Mia Shem a envoyé un dernier message avant d’être prise en otage et sans nouvelles pendant une semaine Crédit : Instagram

7 Le jeune homme de 21 ans est ensuite apparu lundi dans une vidéo écoeurante d’otage du Hamas.

7 La mère de Shem, Karen, a révélé le dernier message de sa fille en suppliant le Hamas de lui rendre « mon bébé » Crédit : Reuters

Alors que les hommes armés franchissaient la frontière du sud d’Israël en parapente et armés de grenades et de mitrailleuses, Mia a envoyé un dernier message obsédant à un ami.

Le citoyen franco-israélien terrifié a écrit : « Ils nous tirent dessus. S’il vous plaît, venez nous sauver !

Et puis il y eut un silence de la part de Mia.

Sa mère au cœur brisé, Karen, qui a révélé le texte final, a déclaré qu’elle ne savait pas si sa fille était encore en vie jusqu’à ce qu’elle apparaisse dans une vidéo d’otage écoeurante plus d’une semaine plus tard.

Lundi, le Hamas a publié des images d’une Mia blessée regardant la caméra avec lassitude, le bras enveloppé dans une écharpe.

Dans le court clip posté à Telegram, la jeune femme de 21 ans explique qu’elle est détenue à Gaza et demande à être libérée.

« Ils prennent soin de moi, me donnent des médicaments, tout va bien », a-t-elle déclaré dans la vidéo.

«Je demande seulement qu’ils me ramènent le plus tôt possible chez mes parents, chez mes frères et sœurs. Sortez-moi d’ici le plus vite possible. S’il te plaît. »

En réponse à la vidéo, la mère dévastée de Mia a supplié le Hamas de lui rendre « mon bébé ».

Brandissant une photo de sa fille volée, Karen Shem a déclaré mardi : « Je supplie le monde de ramener mon bébé à la maison.

« Elle allait seulement à une fête, à un festival pour s’amuser. Et maintenant, elle est à Gaza, et elle n’est pas la seule.

«C’est un crime contre l’humanité. Nous devrions tous nous rassembler et mettre fin à cette terreur et ramener tout le monde chez soi », a-t-elle crié lors d’une conférence de presse à Tel-Aviv.

Eli, le frère de Mia, a ajouté : « Nous voulons que Mia et tous les autres otages capturés dans la bande de Gaza soient ramenés chez eux.

« Mia est une enfant innocente qui voulait juste aller à une fête avec ses amis. »

Le président français Emmanuel Macron a exigé la libération immédiate et inconditionnelle de Mia.

Hier, son cabinet a dénoncé « l’ignominie de la prise en otage d’innocents et leur odieuse mise en scène » dans une vidéo.

Israël affirme qu’au moins 199 personnes ont été capturées – 50 de plus qu’on ne le pensait auparavant – lors de l’attaque surprise du Hamas le 7 octobre et sont retenues captives à Gaza.

Les terroristes ont envahi la frontière entre Israël et Gaza sous le couvert de roquettes et ont déclenché un véritable enfer dans ce qui a été surnommé le 11 septembre en Israël.

Ils ont massacré 1 300 Israéliens dans leurs maisons, dans la rue et lors du festival Supernova avant de ramener les otages à Gaza.

L’un de ces otages est toujours porté disparu, Shani Louk, 22 ans, qui a été vue vivante pour la dernière fois dans un clip horrible montrant des militants exhibant son corps nu avant de cracher dessus.

Sa grand-mère désespérée, Nicole Louk, a révélé qu’elle était prête à se rendre à Gaza pour sauver sa petite-fille bien-aimée des mains du Hamas.

S’adressant aux médias français, Nicole a affirmé : « Shani est vivante, mais grièvement blessée à la tête ».

Peu de temps après, un discours effrayant a été envoyé depuis le téléphone du petit ami disparu de Shani, Orión Hernández Radoux, 30 ans, alors qu’il craignait qu’il ait lui aussi été enlevé par des terroristes du Hamas.

Des textes de malade, vus par The Sun, disent « Je t’ai craché dessus » et « Bon sang ».

Ils promettent également de « libérer la Palestine » et de la rendre « libre des sionistes ».

Cela survient alors que le président américain Joe Biden est arrivé en Israël pour montrer son soutien alors que le Moyen-Orient est au bord d’une guerre totale après une frappe meurtrière contre un hôpital de Gaza qui a tué 500 personnes.

Il a déclaré que le Hamas n’avait apporté « que des souffrances » aux Palestiniens et que 31 Américains figuraient parmi les plus de 1 300 Israéliens tués lors de l’attaque du 7 octobre.

7 Mia souriant et dansant au festival Supernova avant que le Hamas ne massacre 260 personnes et ne la prenne en otage

7 Les scènes horribles de festivaliers courant pour sauver leur vie alors que des hommes armés du Hamas s’en prenaient à la fête de transe Crédit : Twitter

7 La famille de Mia, lors d’une conférence mardi, a déclaré la prise d’otages comme un « crime contre l’humanité ». Crédit : AP