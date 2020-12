Rio Ferdinand et Edwin van der Sar revivaient leurs jours de jeu alors que Manchester United a subi l’un de ses manquements défensifs contre Leicester samedi.

United peut se déplacer à moins de deux points des leaders de la Premier League, Liverpool, lorsqu’ils accueillent les Wolves mardi soir.

Mais l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer sait qu’elle aurait déjà pu être à portée de main de la première place si elle avait obtenu les trois points contre les Foxes ce week-end.

United a mené deux fois au King Power Stadium par Marcus Rashford et Bruno Fernandes, mais a dû se contenter d’un match nul 2-2 après avoir été rattrapé à deux reprises.

C’était la première fois que les Red Devils perdaient des points sur la route en Premier League cette saison – après avoir dû revenir par derrière pour gagner leurs six précédents matchs à l’extérieur.

Et Ferdinand dit que l’équipe de Solskjaer doit commencer à prêter attention aux «détails» si elle veut monter un défi sérieux pour le titre.

Il a révélé qu’il avait reçu un message de l’ancien gardien de but de United Van der Sar après que Harvey Barnes ait marqué le premier niveleur de Leicester alors que les deux légendes d’Old Trafford mâchaient les déficiences défensives de l’équipe.

« Edwin van der Sar m’a envoyé un texto pendant le match, lorsque le but est entré et que McTominay n’est pas sorti pour le fermer et que Bailly était derrière lui », a déclaré l’ex-défenseur Ferdinand sur son Cinq Chaîne Youtube.