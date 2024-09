Texte de la déclaration de politique monétaire publiée mercredi par la Réserve fédérale

WASHINGTON — Vous trouverez ci-dessous la déclaration publiée mercredi par la Réserve fédérale à l’issue de sa dernière réunion de politique monétaire :

Les indicateurs récents suggèrent que l’activité économique a continué de croître à un rythme soutenu. Les créations d’emplois ont ralenti et le taux de chômage a augmenté, mais reste faible. L’inflation a progressé vers l’objectif de 2 % du Comité, mais reste quelque peu élevée.

Le Comité cherche à atteindre un taux d’emploi et d’inflation maximum de 2 % à long terme. Le Comité est convaincu que l’inflation évolue durablement vers 2 % et estime que les risques pour atteindre ses objectifs en matière d’emploi et d’inflation sont à peu près équilibrés. Les perspectives économiques sont incertaines et le Comité est attentif aux risques qui pèsent sur les deux parties de son double mandat.

Compte tenu des progrès réalisés en matière d’inflation et de l’équilibre des risques, le Comité a décidé d’abaisser la fourchette cible du taux des fonds fédéraux d’un demi-point de pourcentage, pour la ramener entre 4,3/4 et 5 %. Lorsqu’il envisagera d’autres ajustements de la fourchette cible du taux des fonds fédéraux, le Comité évaluera attentivement les données à venir, l’évolution des perspectives et l’équilibre des risques. Le Comité continuera de réduire ses avoirs en titres du Trésor, en titres de créance et en titres adossés à des créances hypothécaires émises par des agences. Le Comité est fermement déterminé à soutenir le plein emploi et à ramener l’inflation à son objectif de 2 %.

Pour évaluer l’orientation appropriée de la politique monétaire, le Comité continuera de surveiller les implications des informations reçues sur les perspectives économiques. Le Comité sera prêt à ajuster l’orientation de la politique monétaire en conséquence si des risques susceptibles de faire obstacle à la réalisation des objectifs du Comité apparaissent. Les évaluations du Comité tiendront compte d’un large éventail d’informations, notamment des relevés sur la situation du marché du travail, les pressions inflationnistes et les anticipations d’inflation, ainsi que les évolutions financières et internationales.

Ont voté en faveur de la mesure de politique monétaire : Jerome H. Powell, président ; John C. Williams, vice-président ; Thomas I. Barkin ; Michael S. Barr ; Raphael W. Bostic ; Lisa D. Cook ; Mary C. Daly ; Beth M. Hammack ; Philip N. Jefferson ; Adriana D. Kugler ; et Christopher J. Waller.

Michelle W. Bowman a voté contre cette mesure, préférant abaisser la fourchette cible du taux des fonds fédéraux d’un quart de point de pourcentage lors de cette réunion.