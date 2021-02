Texas tempêtes

«Il est possible de voir une reprise de la tempête du Texas», a déclaré Katelyn Jetelina, épidémiologiste à la UTHealth School of Public Health de Dallas. «Nous avons eu beaucoup de choses contre nous», a déclaré le Dr Jetelina, soulignant qu’elle, comme beaucoup d’autres, a dû se déplacer de maison en maison lorsqu’elle a perdu le pouvoir.

La tempête dévastatrice a presque effondré le réseau électrique de l’État, laissant des millions de personnes dans des maisons sombres et non chauffées à certaines des températures les plus glaciales de l’histoire de l’État.

Plus d’une semaine après une puissante tempête hivernale qui a frappé le Texas, certains experts affirment que les conditions – qui ont forcé des centaines de personnes à travers l’État à se blottir dans des maisons, des voitures et des abris pour se réchauffer – pourraient entraîner une augmentation des cas de coronavirus.

Les gens faisaient de longues files d’attente pour acheter de l’eau et de la nourriture dans les épiceries et les sites de distribution de nourriture, passaient la nuit dans des centres de réchauffement et se sont écrasés avec des amis et de la famille pendant que l’électricité coupait et que des tuyaux éclataient dans leurs maisons.

Bien que l’on ne sache pas combien de personnes sont encore déplacées à cause de la tempête, les rapports de diverses villes suggèrent que des milliers de personnes à travers le Texas ont peut-être été forcées de chercher un abri.

L’impact de la tempête au Texas pourrait entraîner davantage de cas de virus, selon les experts.

À Fort Worth, près de 200 personnes se sont réfugiées dans un centre de congrès. A Dallas, un centre de congrès abritait environ 650 personnes, Le Texas Tribune a rapporté, et un site à Houston comptait près de 800 personnes, tandis que 500 personnes vivaient dans des abris d’urgence à Austin, ont déclaré des responsables. Même à Del Rio, une ville plus petite, les responsables ont signalé que près de 40 personnes devaient rester au centre de réchauffement de la ville.

«Il y a des possibilités très réelles que le coronavirus ait eu des événements de grande diffusion ou qu’il soit plus facilement transmissible parce que les gens étaient rassemblés à l’intérieur pendant de longues périodes de temps», a déclaré le Dr Jetelina. «C’est un peu inquiétant.»

Mais les cas pourraient également aller dans l’autre sens, a-t-elle déclaré, car des millions de personnes ont été forcées de rester à la maison alors que le travail et l’école étaient en grande partie annulés. Avec le retard de la communication des données, il est encore trop tôt pour le dire, a-t-elle noté, de sorte que l’impact total de la tempête au Texas sur le nombre de cas ne sera pas connu avant au moins une semaine. Même dans ce cas, a déclaré le Dr Jetelina, il sera difficile de dire si une augmentation des cas est liée à la tempête ou à de nouvelles variantes plus contagieuses – ou à une combinaison des deux.