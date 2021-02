Texas tempête «  un appel au réveil  »

WASHINGTON (AP) – La tempête hivernale meurtrière qui a provoqué des pannes d’électricité généralisées au Texas et dans d’autres États est un «appel au réveil» pour que les États-Unis construisent des systèmes énergétiques et d’autres infrastructures plus fiables et résilients face à des situations extrêmes. événements météorologiques liés au changement climatique, a déclaré vendredi le conseiller national du président Joe Biden pour le climat.

Dans une interview accordée à l’Associated Press, Gina McCarthy a déclaré que la tempête qui a dévasté le Texas et d’autres États «ne sera pas aussi inhabituelle que les gens l’avaient espéré. Cela va arriver, et nous devons être aussi résilients et travailler ensemble autant que possible. Nous avons également besoin de systèmes d’énergie fiables et résilients. »

McCarthy a déclaré que les preuves scientifiques indiquent clairement que des tempêtes plus fréquentes et plus dangereuses sont probables, «et si nous nous soucions vraiment de garder nos gens au travail et de garder nos enfants en bonne santé et de leur donner un avenir dont nous sommes fiers, alors nous n’irons pas. pour ignorer ces appels de réveil. Nous allons passer à l’action. »

Les commentaires de McCarthy sont survenus alors que Biden et sa femme Jill étaient au Texas pour enquêter sur les dommages causés par la tempête, qui a fait perdre à des millions de maisons et d’entreprises de la chaleur et de l’eau courante. Au moins 40 personnes dans l’État sont mortes.

« Nous devons envisager un avenir et une manière optimiste de redonner espoir aux gens – que nous reconstruisons mieux », a-t-elle déclaré, utilisant le slogan de Biden pour un plan coûtant au moins 2 billions de dollars pour reconstruire les infrastructures du pays et créer une énergie propre. emplois.

« C’est une phrase accrocheuse, mais c’est aussi une sorte de cri de ralliement optimiste et je pense que nous devons en tenir compte », a déclaré McCarthy.

McCarthy a déclaré qu’elle s’attend à un rapport «après l’action» sur la crise du Texas et les moyens de l’éviter à l’avenir. De nombreuses personnes ont été prises dans des maisons glaciales qui manquaient de chaleur pendant des jours à des températures inférieures à zéro.

Le Texas n’est pas connecté au reste du réseau électrique du pays, et McCarthy a déclaré que la tempête pourrait être une raison de repenser cela.

«Vous savez, ce n’est pas le moment pour moi de pointer du doigt, mais il est clair que les États-Unis ont toujours fait de leur mieux quand ils ont travaillé ensemble et se sont appuyés les uns sur les autres», a-t-elle déclaré. « Et je pense que le Texas pourrait … avoir une réelle opportunité et devrait probablement penser à s’assurer qu’ils se joignent à leurs voisins dans un système de réseau interétatique qui leur permet une flexibilité et qui les aide à aider leurs voisins le moment venu. »

Alors que l’Oklahoma, la Louisiane et d’autres États voisins ont également été durement touchés par la tempête, ils ont pu compter les uns sur les autres, a-t-elle déclaré.

McCarthy a déclaré que Biden était engagé dans une réponse pangouvernementale au changement climatique, qui, selon elle, faisait partie intégrante d’une stratégie visant à renforcer notre économie et à créer des emplois »au milieu de la pandémie de coronavirus.

Biden s’est fixé pour objectif d’éliminer la pollution due aux combustibles fossiles dans le secteur de l’énergie d’ici 2035 et de l’économie américaine dans son ensemble d’ici 2050, accélérant ce qui est déjà une croissance de l’énergie solaire et éolienne tirée par le marché et réduisant la dépendance du pays au pétrole et au gaz. Le plan agressif vise à ralentir le réchauffement climatique causé par l’homme qui amplifie les événements météorologiques extrêmes tels que la tempête au Texas et les incendies de forêt mortels dans l’Ouest.

Biden veut également s’assurer que les efforts pour lutter contre le changement climatique incluent «les travailleurs qui ont été laissés pour compte» par des mines de charbon ou des centrales électriques fermées, ainsi que des communautés situées à proximité de raffineries polluantes et d’autres dangers, a déclaré McCarthy.

«Nous allons pousser l’énergie propre, nous allons pousser pour de meilleures voitures, mais il s’agira également de capturer la volonté du public de faire face aux défis auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui et de les relever d’une manière. cela va leur être bénéfique », a-t-elle déclaré.

Par exemple, les projets de Biden de fournir 500 000 bornes de recharge pour les voitures électriques et d’investir dans la technologie des batteries visent à faciliter la participation du public à une économie d’énergie propre. «Si nous pouvons réduire ce coût, et que tout le monde sait qu’ils peuvent arriver là où ils doivent aller quand ils ont besoin de s’y rendre« dans une voiture électrique », nous obtiendrons le type de demande du secteur automobile dont nous avons besoin, » elle a dit.

De même, si les services publics reçoivent les bonnes incitations, ils peuvent atteindre l’objectif de Biden d’avoir des émissions de carbone nettes nulles d’ici 2035, a déclaré McCarthy. Le chef d’un groupe de lobbying pour les services publics d’électricité a déclaré plus tôt ce mois-ci que la date de 2035 serait «une situation incroyablement difficile à gérer» pour la plupart des fournisseurs américains.

Bien qu’elle respecte le groupe et les services publics individuels, 2035 est l’objectif de Biden « et je pense que nous y arriverons », a déclaré McCarthy.

Sur le charbon, McCarthy a convoqué un groupe de travail vendredi pour discuter des moyens d’aider les communautés touchées par les fermetures de mines de charbon et la fermeture des centrales électriques au charbon.

Le groupe de travail vise à « apporter un niveau élevé de représentation de chaque agence … pour venir autour de la table et commencer à réfléchir aux moyens par lesquels nous pouvons vraiment nous adresser aux communautés qui peuvent avoir des transitions difficiles », a-t-elle déclaré.

Une idée, approuvée par le sénateur de Virginie-Occidentale Joe Manchin, président du Comité sénatorial de l’énergie, est de mettre en place un programme pour sceller et nettoyer les mines de charbon abandonnées dans son état et à travers le pays. Les anciens mineurs de charbon et les travailleurs des centrales électriques «ont un ensemble de compétences formidables qui pourraient être utilisées dans les mêmes domaines pour commencer à fermer certaines des mines», a-t-elle déclaré. «Nous pouvons fournir des ressources importantes pour garder les gens qui travaillent dans ces domaines … et cela va réduire les émissions de méthane» qui crachent maintenant pratiquement incontrôlées.

Des défis similaires existent dans l’industrie du pétrole et du gaz naturel, a déclaré McCarthy.

«D’un point de vue climatique, nous pouvons résoudre un problème dangereux», a-t-elle déclaré, tout en «investissant de manière à continuer à créer des opportunités de travail pour les travailleurs».