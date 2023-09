Texas Tech Red Raiders – Site officiel d’athlétisme

WINSTON-SALEM, Caroline du Nord – Mis en évidence par une victoire en simple classé chez les seniors Collier de roseau les Texas Tech Red Raiders ont clôturé les Wake Forest Hidden Duals avec sept victoires en simple et trois victoires en double dimanche matin.

Collier était l’un des deux Red Raiders à rester invaincus en simple ce week-end. Le premier jour, il a affronté Mark Pitts de Clemson, et après avoir perdu 6-2 dans le premier set, Collier a renversé la situation et a remporté les deux sets suivants pour remporter le match, 2-6, 6-3, 6-4.

Le deuxième jour, Collier a remporté sa première victoire classée de la saison après avoir battu le n°110 Sébastien Collard de Michigan State en deux sets. Collier a remporté la première manche dans un break serré, 7-6 (5), avant de dominer dans le set suivant, 6-2.

Le dernier jour, Collier était en bataille avec Felipe Pinzon de Cornell. Le Red Raider a chuté dans le premier set, 6-2, mais a répondu avec un bagel, 6-0, dans le deuxième set. Le troisième set a été contraint à un tie-break après que Collier ait sauvé trois balles de match pour égaliser à 5-5, puis a gagné dans un tie-break difficile, 7-6 (7), pour sa troisième victoire en simple du week-end.

Junior Piotr Pawlak a connu un bon week-end en Caroline du Nord après avoir remporté les trois matchs en simple et ajouté deux victoires en double avec Collier. En simple, Pawlak a affronté Muhammad Dossani de Cornell le premier jour du tournoi, remportant une victoire décisive en deux sets par un score de 6-1, 6-4.

Pawlak a ensuite enregistré une autre victoire le deuxième jour en battant Graydon Lair de Michigan State en deux sets. Le Red Raider a remporté une victoire 7-5 au premier set, puis a remporté le set suivant, 6-3, pour remporter le match. Affrontant Aman Sharma (Cornell) lors de la dernière journée, Pawlak perdrait le premier, et son seul set du tournoi, par un score de 6-1 contre Sharma. Il a rebondi et a remporté le bris d’égalité dans le deuxième set, 7-6 (4), puis a terminé le joueur de Cornell avec un troisième set 6-3.

Collier et Pawlak se sont tous deux associés pour le double ce week-end et ont remporté deux des trois matchs. Le duo a battu le duo de Clemson composé de Marko Mesarovic et Matt Pitts, 6-4, puis a battu Samuel Paquette et Sharma de Cornell, 6-3, lors de la dernière journée de compétition.

En simple, Olle Wallin a ajouté la septième victoire de l’équipe du tournoi en dépassant Noa Vukadin de Clemson, 4-6, 6-1, 7-5. Ensuite, Wallin et Lorenzo Esquici se sont associés pour vaincre le tandem de Clemson composé de Vukadin et Maxwell Smith, 6-4.

Ensuite, les Red Raiders se rendront à Stillwater, en Oklahoma, pour le Big 12-SEC Challenge du 22 au 24 septembre.

RÉSULTATS

Simple



Collier de roseaux déf. Matt Pitts (Clemson), 2-6, 6-3, 6-4



Collier de roseaux déf. #110 Sébastien Collard (État du Michigan), 7-6 (5), 6-2



Collier de roseaux déf. Felipe Pinzón (Cornell), 2-6, 6-0, 7-6 (7)



Piotr Pawlak déf. Muhammad Dossani (Cornell), 6-1, 6-4



Piotr Pawlak déf. Graydon Lair (État du Michigan), 7-5, 6-3



Piotr Pawlak déf. Aman Sharma (Cornell), 1-6, 7-6 (4), 6-3

#30 Olle Wallin déf. Noa Vukadin (Clemson), 4-6, 6-1, 7-5

#52 Franco Capalbo (Wake Forest) déf. #30 Olle Wallin 6-2, 7-5

#121 Angel Diaz (Tennessee) déf. #30 Olle Wallin 6-3, 6-3

Marko Mesarovic (Clemson) déf. Lorenzo Esquici 6-3, 6-4

DK Suresh Ekambaram (Wake Forest) déf. Lorenzo Esquici 6-2, 3-6, 6-3

Chris Li (Tennessee) déf. Lorenzo Esquici 6-4, 7-6 (3)