Texas Tech Red Raiders – Site officiel d’athlétisme

LUBBOCK, Texas (AP) — Drae McCray a renvoyé un coup d’envoi à 100 yards pour un touché, Loïc Fouonji a bloqué un botté de dégagement pour l’un de ses deux scores et l’offensive de Texas Tech a fait le reste dans une victoire de 49-28 contre Houston samedi.

Les Red Raiders (2-3, 1-1 Big 12) ont remporté la première rencontre du Big 12 entre d’anciens adversaires de la Conférence du Sud-Ouest malgré 335 yards par la passe et quatre touchdowns en première mi-temps de la part de Houston. Donovan Smith leur ancien quarterback.

Behren Morton a lancé deux touchés à son premier départ après Tyler Shough a subi une blessure à long terme pour la troisième saison consécutive avec une jambe cassée lors de la défaite d’ouverture de la ligue de Texas Tech en Virginie occidentale la semaine dernière.

Tahj Brooks et Cam’Ron Valdez s’est précipité pour 106 verges chacun, Brooks marquant deux fois et Valdez obtenant une course décisive de 41 verges au quatrième quart.

Les équipes n’ont combiné que 14 points après la mi-temps – tous grâce à Texas Tech – après avoir marqué 63 points en première mi-temps, qui s’est terminée avec les Red Raiders menant 35-28.

Texas Tech connaît sa plus longue séquence de victoires consécutives dans la série avec six matchs et a remporté 11 des 12 dernières rencontres remontant à l’époque du SWC, qui s’est terminée en 1995.

Le premier lancer de TD de Smith a donné aux Cougars (2-3, 0-2) les premiers points lors d’une possession d’ouverture contre les Red Raiders cette saison avant que McCray ne égalise lors du coup d’envoi qui a suivi.

Le transfert d’Austin Peay a aligné le ballon à 2 mètres de profondeur dans la zone des buts et s’est presque arrêté avant la ligne des 15 mètres pour éviter les plaqueurs, puis a trouvé une ouverture le long de la ligne de touche de Houston et a obtenu un dernier bloc de dégagement près du milieu de terrain. Drew Hocutt le fils du directeur sportif de Texas Tech, Kirby Hocutt.

Houston a réalisé 75 verges pour des touchés sur chacune de ses trois premières possessions avant de finalement caler sur ses 33.

Un peu plus d’une minute après un touché de 25 yards, Fouonji a facilement atteint le botteur Laine Wilkins sur une course du côté droit, a continué à courir après le bloc et a attrapé le ballon à hauteur de poitrine sur un rebond au 5 pour le score facile. et première avance de Texas Tech à 28-21.

Samuel Brown a récolté 113 verges sur réception et un touché pour les Cougars, qui ont perdu leurs deux premiers matchs de conférence pour la deuxième fois seulement en 20 ans, une période qui a commencé avec Conference USA avant de passer à American Athletic.

Les 239 verges au sol pour Texas Tech ont été un sommet pour la saison, et ils ont réalisé 37 jeux courants contre 22 tentatives de passes. Les 59 jeux ont été bien inférieurs à la moyenne d’une attaque qui se classe parmi les leaders nationaux en termes de jeux par match.

Suivant

Tech se rendra à Baylor samedi prochain pour un départ à 19 heures sur ESPN2.