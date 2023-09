Texas Tech Red Raiders – Site officiel d’athlétisme

LUBBOCK, Texas – Les Jayhawks du Kansas, classés n°17, ont balayé les Texas Tech Red Raiders, 26-24, 25-19, 25-14, samedi après-midi à la United Supermarkets Arena pour diviser la série de conférences.

Pour Tech (8-6, 1-1 Big 12), les deux Bryn Williams et Kate Hansen mené avec sept attaques décisives chacun contre le Kansas (10-2, 1-1 Big 12), Hansen atteignant un sommet en carrière dans la catégorie. Hansen a également atteint un record d’équipe de .467 avec trois blocs dans le match.

Maddie Corréa a de nouveau mené l’équipe dans les fouilles après en avoir récolté 16, suivis de Courtney O’Brien avec neuf des siens. En outre, Reese Rhodes a totalisé 18 passes décisives et quatre attaques décisives sur neuf attaques (.444).

Le premier set a été difficile du début à la fin. Tech prendrait une avance de 6-5 sur un kill en Emilie Merrick , puis avec l’avantage de 7-6, les Red Raiders ont enchaîné 5-1 pour mener par quatre. Le Kansas est revenu pour mener 15-14 sur une séquence de 4-0. Les équipes ont ensuite échangé des points jusqu’à ce qu’une erreur d’attaque des Jayhawks donne à Tech l’avantage 23-22. Cependant, le Kansas a clôturé le set en remportant les trois derniers points pour l’emporter, 26-24.

Le Kansas a commencé le deuxième set avec une avance de 6-3 jusqu’à ce que Tech obtienne quelques attaques décisives de Williams pour se rapprocher d’un à 7-6. Les Jayhawks sont restés en tête, prenant finalement une avance de 20-15 avant un blocage de Caitlin Dugan et Hansen a arrêté la course. Tech a fait une petite course à la fin du set, mais le Kansas a tenu bon pour le remporter par un score de 25-19.

Les Red Raiders ont renversé la situation au début du troisième set après avoir mené 5-2 sur un as de Hansen et des erreurs sur le Kansas. Les Jayhawks ont répondu avec une course de 4-0 avant un kill de Reagan Engler arrêté l’élan. Le Kansas a remporté sept des neuf points pour une avance de 19-11, puis l’a maintenu pour balayer Tech, 25-14.