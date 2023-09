Texas Tech Red Raiders – Site officiel d’athlétisme

Le Texas Tech n°25 se rend à Austin jeudi soir pour une confrontation dans l’État au Texas n°14, jeudi soir depuis le stade Mike A. Myers et le terrain de football.

Le match de jeudi mettra en vedette deux des meilleures équipes offensives et plusieurs des meilleurs joueurs offensifs du pays.

UT entre dans la semaine avec 40 passes décisives au total sur les 39 meilleurs buts de son pays, tandis que Tech se classe au 13e rang du pays pour les buts (27) et au 2e rang du pays pour les passes décisives (36). Tech et UT sont les deux seules équipes du pays à enregistrer 35 passes décisives ou plus cette saison.

Les Longhorns sont menés offensivement cette saison par le milieu de terrain Lexi Missimo et l’attaquant Trinity Byars. Ancienne recrue n°1 du pays, Missimo a récolté 12 buts et 15 passes décisives pour mener le pays aux points (39) avec un incroyable 11. Son coéquipier Byars est troisième du pays aux points (27) après avoir enregistré 10 buts et sept passes décisives lors des 9 premiers matches.

À L’INTÉRIEUR DU MATCHUP :

CORRESPONDRE: Texas Tech n°25 (7-0-2, 1-0-0 Big 12) au Texas n°14 (7-1-1, 1-0-0 Big 12)

DATE: Jeudi 21 septembre 2023

TEMPS: 19h

EMPLACEMENT: Austin, Texas (stade Mike A. Myers et terrain de football)

COUPS RAPIDES :

• Les Texas Tech Red Raiders et HC Tom Pierre a pris la route cette semaine pour deux matches au Texas et à Baylor.

• Tech participera au match de jeudi contre les Longhorns avec trois séquences différentes. Premièrement, les Red Raiders sont l’une des quatre équipes du pays cette saison à n’avoir été menée à aucun moment dans un match : Dartmouth, Indiana et Penn State).

• Deuxièmement, les Red Raiders entrent dans le match de jeudi sans avoir encaissé de but au cours des 208 dernières minutes de jeu remontant à la seconde moitié du match nul 1-1 contre l’Arizona. Enfin, les Red Raiders mettront en jeu une saison régulière de 16 matches consécutifs face aux Horns.

• Si Tech parvient à obtenir un résultat (victoire ou nul) à Austin, ils prolongeraient leur séquence d’invincibilité en saison régulière à 17 matches consécutifs. La séquence a débuté le 29 septembre dernier lors d’un match nul sans but contre l’OSU. UT est la dernière équipe à battre purement et simplement Tech en saison régulière.

• La plus longue séquence d’invincibilité en saison régulière s’étend sur les saisons 2013 et 2014. Tech a obtenu un résultat lors de 25 matchs consécutifs du 6 septembre 2013 au 26 septembre 2014. Tech est la seule équipe invaincue du Big 12 et l’une des 19 équipes invaincues dans tout le pays.