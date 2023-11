Texas Tech Red Raiders – Site officiel d’athlétisme

Les dimanches sont pour… le basket universitaire ? Dans ce cas, oui. Texas Tech devrait disputer le deuxième match d’une série de trois matchs à domicile pour commencer la saison dimanche à 13 heures contre l’État de San Jose à la United Supermarkets Arena. C’est le seul match du dimanche au programme cette saison et il affrontera une équipe spartiate qui marque en moyenne 94,5 points par match sur deux matchs.

“Ils ont une excellente équipe offensive”, a déclaré l’entraîneur-chef de Tech, Grant McCasland. “C’est une équipe avec une identité, un plan, et elle ne se battra pas. Nous aurons les mains pleines et nous aurons besoin que tout le monde se présente aux États-Unis.”

Les Red Raiders (1-0) viennent de remporter une victoire de 73-46 contre Texas A&M-Commerce pour commencer leur saison, tandis que les Spartans (2-0) ont remporté une victoire de 117-72 contre Bethesda College jeudi dans leur deuxième match. Tech a remporté la victoire d’ouverture de la saison lors du premier match de Grant McCasland en tête du programme, prenant une avance de 8-0, et n’a jamais regardé en arrière dans un match où ils menaient par jusqu’à 31 points et ont assuré la 24e victoire consécutive du programme en ouvertures de saison.

Pop Isaacs a mené les Red Raiders avec 19 points, tandis que Darrion Williams a eu 14 points et sept rebonds, Joe Toussaint a obtenu 10, et Warren Washington a attrapé 12 rebonds et a récolté huit points. Les Red Raiders ont réussi 24 sur 29 sur la ligne des lancers francs pour aider à surmonter un match où ils n’ont réussi qu’un score de 5 sur 23 (21,7 %) au-delà de l’arc après que l’équipe ait réussi 14 paniers à 3 points lors d’une victoire hors-concours. sur le n°15 Texas A&M. Défensivement, Tech a étouffé Commerce à seulement 29,9 pour cent de tirs sur le terrain et 14,3 pour cent sur 3 points.

Tech conclura le match à domicile en accueillant Texas A&M-Corpus Christi à 19 heures le jeudi 16 novembre aux États-Unis.

UNE NOUVELLE ÈRE COMMENCE

McCasland a été annoncé comme le 19e entraîneur-chef de l’histoire du programme le 31 mars 2023, après six saisons dans le nord du Texas où il avait une fiche de 135-65 et a mené le programme au titre de champion NIT 2023. En plus de remporter le NIT, les équipes de McCasland à l’UNT ont mené le pays en matière de score en défense au cours des deux dernières saisons après avoir limité leurs adversaires à seulement 55,8 points par match la saison dernière et 55,7 par match l’année précédente. McCasland a joué et obtenu son diplôme à Baylor avant de commencer sa carrière d’entraîneur et d’obtenir sa maîtrise à Texas Tech. Il a été directeur des opérations de l’entraîneur technique James Dickey de 1999 à 2001. Vainqueur partout où il a été entraîneur, McCasland a remporté un championnat national de la NJCAA en 2007 au Midland College dans son premier poste d’entraîneur-chef et a également mené l’État du Midwest, l’État de l’Arkansas et l’UNT à des sommets sans précédent.

Maintenant à sa 10e saison en tant qu’entraîneur-chef de la NCAA, McCasland a une fiche globale de 212-89 (.704) pendant cette période.

Le personnel de McCasland comprend les entraîneurs adjoints Dave Smart, Matt Braeuer, Achoki Moikobu et Luke Barnwell ainsi que Kellen Buffington (directeur général), Andrew Wright (force et conditionnement), Clay Wilson (développement des joueurs), Jardon Powell (directeur de l’administration et des opérations). , Cooper Anderson (opérations), Chris Nottingham (coordinateur vidéo) et Christian Hosley (assistant force et conditionnement). Braeuer, Moikobu, Wright, Wilson et Hosley ont travaillé avec McCasland à l’UNT.

HISTORIQUE DU PROGRAMME TECHNIQUE

Les Red Raiders sont un fier programme qui a connu un grand succès au cours de la dernière décennie avec cinq participations au tournoi de la NCAA et une progression vers l’Elite 8 2018, la finale du championnat national 2019 et le Sweet 16 2022. Tech a obtenu une fiche de 18-0 à domicile lors de la Saison 2021-22 du meilleur bilan au niveau national il y a deux ans. La saison dernière, le programme s’est classé au 21e rang en termes de fréquentation moyenne avec 13 222 par match. Le programme en est à sa 99e saison.

RAPPORT DE SAN JOSÉ

Les Spartans (2-0) arrivent à Lubbock après deux victoires à domicile pour commencer leur saison, dont une victoire d’ouverture de la saison 72-64 contre l’UC Irvine mardi avant de s’enfuir avec une victoire 117-72 contre Bethesda College jeudi. En deux matchs, SJSU tire à 53,6 pour cent sur le terrain et affiche une moyenne de 94,5 points par match. Tibet Gorener mène l’équipe avec 21,5 points par match après avoir marqué 17 points lors du premier match contre l’UC Irvine, puis 26 contre Bethesda où il était 11 sur 15 sur le terrain et 4 sur 5 sur 3 points. Junior originaire de Turquie, Gorener a commencé sa carrière en Arizona avant d’être transféré. Trey Anderson ajoute 16,0 points par match. et 5,5 rebonds, tandis qu’Adrame Diongue mène l’équipe avec 7,5 rebonds. Alvaro Cardenas, un junior espagnol, mène la SJSU avec 15 passes décisives et marque également 12,5 points en deux matchs. Cardenas a récolté 14 points et huit passes décisives jeudi contre Bethesda.

Les Spartans viennent de connaître une saison où ils ont obtenu une fiche de 21-14 au total et de 10-8 à Mountain West.

Le programme est dirigé par l’entraîneur-chef Tim Miles qui entame sa troisième saison. Il a auparavant entraîné le Nebraska pendant sept saisons ainsi que dans l’État du Colorado et l’État du Dakota du Nord. Miles a également de l’expérience en tant qu’entraîneur au niveau de la Division II comme McCasland (Midwestern State) avec des arrêts réussis au sud-ouest du Minnesota et à Maryville.

L’État de San Jose suivra son match à Lubbock en participant au 23e Paradise Jam des îles Vierges américaines la semaine prochaine à St. Thomas, dans les îles Vierges américaines. Les Spartans ouvriront le tournoi contre Abilene Christian le 17 novembre.

HISTORIQUE DE LA SÉRIE

Tech et San Jose State se rencontreront seulement pour la deuxième fois et la première en près de 20 saisons. Les Red Raiders ont une fiche de 1-0 de tous les temps dans la série après avoir remporté une victoire de 88-54 à domicile le 10 novembre 2005. Jarrius Jackson a marqué 19 points pour mener les Red Raiders dans la victoire. Le match était un match de premier tour du tournoi Coaches vs. Cancer qui a également vu Tech jouer Syracuse et Wake Forest une semaine plus tard au Madison Square Garden de New York.

RAPPORT DE LISTE