Texas Tech Red Raiders – Site officiel d’athlétisme

Eh bien, ça valait la peine d’attendre.

Lors du retour très attendu (première fois depuis 2019) du football en séries éliminatoires de la NCAA au John Walker Soccer Complex, Texas Tech, deuxième tête de série, a battu les FGCU Eagles, 1-0 vendredi soir devant une foule bruyante de plus de 1 800 personnes.

Propulsé par une paire de passes de classe mondiale de Peyton Parsons et Giselle Kozarski et une finition magique par Alex Kerr les Red Raiders, deuxième tête de série (16-1-4), passeront au deuxième tour du tournoi de la NCAA où les Princeton Tigers, septième tête de série, attendront dans une semaine à partir de ce soir (17 novembre).

Dans ce qui pourrait être décrit comme tout simplement sensationnel, c’est le moment d’éclat de Kozarski et Kerr en particulier qui a poussé les Red Raiders au deuxième tour pour la quatrième fois de l’histoire du programme.

Après une belle course et une belle passe de la réserve Parsons, Kozarski a piégé la passe et a envoyé un ballon parfait à Kerr, qui l’a laissé rebondir deux fois, avant de décocher un tir du pied droit dans le coin supérieur droit pour le premier but tant attendu. du match.

Ce but était le 11e but de Kerr de la saison et a eu lieu quatre secondes à la 74e minute. Après avoir marqué seulement 12 buts en quatre saisons à Vanderbilt, le transfert gradué en a désormais marqué 11 en seulement 21 matches en tant que Red Raider.

Ce fut parfois une soirée frustrante pour Kerr et les Red Raiders, alors que Tech a dominé FGCU (12-5-5) 26-6 au total, y compris une séquence de domination de 9-0 au cours des 10 premières minutes de la seconde mi-temps.

Tout comme la première période de 70 minutes du match, cette séquence, malgré la pression incessante, n’a pas abouti à un but.

En fin de compte, les Red Raiders ont placé neuf de ces 26 tirs cadrés, alors que la véritable gardienne de première année des Eagles, Olivia Molina, a réalisé huit arrêts comprenant d’innombrables arrêts clés.

Dès les premières minutes, Tech était l’équipe la plus agressive et la plus dominante alors que les Red Raiders détenaient près de 70 % de possession dans la compétition.

En route vers les vestiaires enfermés dans une bataille sans but, les Red Raiders ont éclaté en seconde période, devançant les Eagles 18-2 aux tirs au but dans les 45 dernières minutes.

La dernière de ces deux occasions offensives pour FGCU est survenue sur un tir de Kendall Gargiula qui a rebondi sur le poteau et a franchi en toute sécurité la ligne de touche pendant un Madison Blanc coup de pied de but.

White n’a été obligée de réaliser qu’un seul arrêt lors de sa 12e feuille blanche de la saison.

Avec ce blanchissage, White s’est hissé à la quatrième place en solo sur la liste des blanchissages d’une seule saison et a maintenant enregistré un record de programme de 38 feuilles blanches.

La ligne arrière des White et Red Raider a maintenant enregistré sept feuilles blanches consécutives à domicile remontant à la victoire 6-1 du 31 août contre le nord du Texas.

Grâce au résultat de ce soir, Tech a désormais dominé ses adversaires 14-0 dans la séquence et a dominé ses adversaires 32-2 à domicile pour la saison.

HC TOM PIERRE :

“Tout d’abord, nous tenons à féliciter la Florida Gulf Coast et l’entraîneur Jimmy [Blakenship] pour une saison incroyable. Ils étaient menés 3-0 lors de leur finale de conférence et sont revenus pour la gagner, pour arriver ici. Ils ont remporté 12 matchs et méritaient une participation au tournoi, tout comme nous. Ils étaient meilleurs en personne qu’en vidéo. Je dirai cela pour lui et cela nous a posé quelques problèmes et comme le match est resté serré et serré. Quand ils en ont enlevé un sur le poteau, vous savez que cela aurait pu être leur moment. Ils ont donc élaboré un excellent plan et j’ai trouvé qu’ils avaient très bien joué. Chapeau bas à ces gars-là pour avoir été un adversaire si coriace. En ce qui concerne notre équipe, c’était à cela que nous ressemblions toute la saison, j’avais l’impression que nous étions totalement engagés. Tout le monde était enfermé, et je ne pourrais pas être plus fier de ces deux-là ( Alex Kerr et Gisselle Kozarski ) ici. Vous savez, deux seniors ont joué leur dernier match de football universitaire et ils ont eu des matchs formidables. Vous savez, Alex leur a été pénible toute la nuit. En fait, elle a marqué un but plus difficile que certaines des autres occasions qu’elle aurait pu avoir, mais vous savez, quand vous marquez un but gagnant, c’est ce que vous faites. Vous obtenez le gagnant du jeu. Et elle l’a fait pour nous aujourd’hui. Et c’est le meilleur match de G de l’année, dans les deux sens, vous savez, en attaque et en défense, en possession et en affrontant les gens, je veux dire, elle et Kylie. [Bahr] étaient comme une compétition d’athlétisme sur le côté gauche du terrain. Ils ont été géniaux ce soir. Je suis donc heureux d’être assis avec ces deux-là car, parmi les nombreux autres joueurs qui ont très bien joué, ils étaient vraiment deux exceptionnels ce soir.”

Sur l’accueil de programmes historiques comme l’Alabama, la Caroline du Nord et Princeton :

“Je ne sais pas combien de titres ils ont à eux deux, mais c’est une tonne. Je suis allé à l’école à huit miles de l’UNC… Donc, j’ai beaucoup de respect pour eux, et leur entraîneur est un de mes bons amis. Évidemment, la venue de l’UNC en ville est un gros problème, mais pour l’instant, nous allons nous inquiéter de Princeton. Princeton a connu une excellente saison et ils ont remporté une grande victoire contre le Michigan ce soir. Donc, notre plus grande préoccupation est Princeton en ce moment, mais à votre question, l’Alabama et [North] La Caroline a participé à la College Cup l’année dernière et Princeton semble participer au tournoi de la NCAA chaque année. Quelles trois équipes distinguées viendront à Lubbock, au Texas. Nous allons enfiler notre robe de soirée, dérouler le tapis rouge, et nous allons faire voler le Goodyear Blimp au-dessus de cette ville s’il le faut, pour les accueillir ici. De tels programmes et départements sportifs méritent le traitement royal, et Texas Tech va le leur accorder. Nous espérons que c’est juste un bon week-end. Les deux matchs de vendredi devraient être incroyables. Et puis les deux équipes chanceuses, les deux équipes chanceuses, les deux vainqueurs s’affronteront dimanche. C’est donc incroyable de les accueillir ici et nous sommes fiers de montrer notre campus, notre nouveau terrain et le complexe de football John Walker. C’est vraiment une bénédiction de pouvoir accueillir ces équipes. Nous sommes prêts à les accueillir.”

SUIVANT:

Comme mentionné précédemment, les Red Raiders participeront au deuxième tour du tournoi de la NCAA où les attend un ennemi familier en séries éliminatoires, les Tigres de Princeton. Tech a battu Princeton 3-0 au John Walker Soccer Complex en 2018.

Tech et Princeton s’affronteront à un moment à déterminer, car l’action de vendredi mettra également en vedette deux participants à la College Cup de 2022 en Alabama et à l’UNC. Les Tar Heels, troisièmes, et Crimson Tide, sixième tête de série, s’affronteront.

Les deux vainqueurs du deuxième tour de vendredi s’affronteront dimanche pour une place en quarts de finale. Les horaires des trois matches du week-end prochain seront annoncés prochainement.