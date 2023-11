Texas Tech Red Raiders – Site officiel d’athlétisme

Pour la première fois depuis la saison 2019, le programme de football féminin de Texas Tech participera au tournoi de la NCAA, alors que Tech accueillera les Eagles de la FGCU vendredi soir au John Walker Soccer Complex.

Le début de 18 heures sera diffusé en direct sur ESPN+/Big 12 Now et sera le premier affrontement de tous les temps entre Texas Tech et FGCU.

De retour chez lui pour la première fois depuis le 15 octobre, sur une période de 26 jours, Tech accueillera un match du tournoi de la NCAA à The Walker pour la première fois depuis 2019, lorsque les Red Raiders ont battu Pepperdine en PK.

Classé sur deux lignes pour la première fois dans l’histoire du programme, Tech aura l’opportunité d’accueillir plus de trois matchs au cours du tournoi NCAA 2023, comme s’ils étaient victorieux, les Red Raiders accueilleraient le deuxième tour de vendredi prochain et le troisième tour deux jours plus tard. .

À L’INTÉRIEUR DU MATCHUP :

CORRESPONDRE: N°2 Texas Tech (15-1-4) contre FGCU (12-4-5)

DATE: Vendredi 10 novembre 2023

TEMPS: 18h

TOURNOI: Premier tour du tournoi NCAA

EMPLACEMENT: Complexe de football John Walker (Lubbock, Texas)

DERNIÈRE SORTIE :

Lors du match revanche très attendu du match du 21 septembre également à Austin et au stade et terrain de football Mike Myers, les femmes Texas Tech, classées n ° 4, sont tombées 1-0 contre le Texas en demi-finales du championnat Big 12 mercredi.

Dans ce qui s’est avéré être une bataille défensive très disputée, c’est Texas Tech (15-1-4) qui s’est imposé sur le court terme, alors que les Red Raiders ont non seulement subi leur première défaite de la saison, mais ont également été blanchis pour la première fois depuis une défaite 1-0 en quarts de finale du tournoi Big 12 2022 il y a une saison.

Contrairement aux deux précédentes compétitions sur route à BYU et à l’UCF, et franchement toute la saison où les Red Raiders ont réussi à trouver soit l’égalisation, le but du feu vert, ou ce moment d’éclat, aucun but ou moment de ce type n’est venu ce soir contre le Texas ( 14-4-2).

Au lieu de cela, ce sont les Longhorns qui ont inversé dans une certaine mesure le scénario du match du 21 septembre, en utilisant une frappe de classe mondiale sur leur terrain à domicile de l’attaquant Trinity Byars pour sceller une place dans le match de championnat Big 12 samedi soir.

Le Texas rencontrera le vainqueur du n°6 BYU et UCF plus tard mercredi soir dans ce match de championnat susmentionné.

Les Red Raiders ont certainement eu des moments mercredi pour tenter de trouver soit le premier but toujours important, soit l’égalisation encore plus importante.

Dès la première minute du match, les Red Raiders ont profité d’un tir de Alex Kerr pour organiser un corner à peine 57 secondes après le début du match. Lors de la tentative, étudiant de première année Sam Courtwright a servi un ballon fort à ce capitaine Hannah Anderson a pu marquer un point culminant. Le défenseur a établi un contact fort, mais la tentative a été juste sur Mia Justus du Texas qui a effectué un arrêt net.

Un peu plus de 30 minutes plus tard, c’était à nouveau Courtrai qui a créé une occasion de but, lorsqu’elle a reçu une passe, a tourné ses hanches et a tiré un tir cadré. Mais tout comme la tête d’Anderson, le ballon a été frappé directement sur Justus qui a réalisé son dernier arrêt de la soirée.

Avant la pause, sans but, le Texas a rapidement pris le contrôle, utilisant la frappe susmentionnée de Byars à la 50e minute.

Cherchant l’égalisation, Tech a continué à avancer alors que Kerr avait deux fortes occasions à la 55e et à la 60e minute d’enregistrer le premier but de Tech du match. La tentative à la 55e était la meilleure des deux occasions et a été réalisée grâce à une solide passe de l’avant. Ashleigh Williams qui a libéré Kerr dans la surface de réparation des Horns.

Effectuant un dribble, l’attaquant dangereux a décoché un tir du pied droit qui a dépassé Justus et le poteau gauche et a dépassé le cadre.

Ces deux occasions, combinées à une dernière tentative à la 79e minute, constituaient les meilleures chances de but des Red Raiders.

À son premier revers depuis le tournoi Big 12 2022, la gardienne Madison Blanc a effectué quatre arrêts, dont un arrêt du temps fort 47 secondes après le début de la 32e minute sur un tir ascendant de Byars qui a gardé le match sans but.

Le troisième de ces quatre arrêts pour White était son 250e arrêt en carrière, alors que le gardien de but n’est devenu que le cinquième gardien de but dans l’histoire du programme pour enregistrer 250 arrêts de carrière.

COUPS RAPIDES :

Le football en séries éliminatoires revient au complexe de football John Walker pour la première fois depuis 2019 vendredi soir en tant que HC Tom Pierre et ses Red Raiders, deuxième tête de série, reviennent dans les limites amicales du complexe John Walker Soccer pour la première fois depuis le 15 octobre, sur une période de 26 jours. Le Walker a été gentil avec les Red Raiders puisque Tech remportera une séquence de 12 victoires consécutives lors de l’affrontement avec le FGCU. La séquence de 12 victoires consécutives à domicile est à égalité avec l’État de Floride pour la plus longue séquence de ce type dans le pays.

Les Red Raiders ont remporté la deuxième place pour le tournoi NCAA 2023. La tête de série n ° 2 au classement général est la tête de série la plus élevée que Tech ait jamais obtenue dans le tournoi de la NCAA et vient après que les Red Raiders ont remporté le premier titre Big 12 de la saison régulière de l’histoire du programme.

Tech entre également dans le match vendredi avec une fiche invaincue de 5-0-1 au John Walker Soccer Complex lors du tournoi de la NCAA. Tech a désormais disputé un match à domicile lors de sept de ses huit participations au tournoi de la NCAA.

Les Red Raiders vengeront vendredi leur première défaite de la saison après s’être inclinés 1-0 face à l’Université du Texas en demi-finale du Big 12 Tournament. Les Red Raiders sont entrés dans le match contre le Texas comme l’une des quatre équipes du pays à être invaincues (Tech, South Alabama, Stanford et Florida State).

La défaite de Tech contre UT s’est produite par blanchissage. C’était la première fois que Tech était blanchi dans un match cette saison.

À LA RECHERCHE DES AIGLES :

• FGCU entre dans le tournoi en beauté après avoir remporté le tournoi éliminatoire de l’ASUN de façon spectaculaire. Après avoir pris du retard 3-0 dans le match de championnat, les Eagles sont revenus pour égaliser le nord de l’Alabama à 3-3 en utilisant trois buts en moins de 20 minutes alors que la MVP du tournoi ASUN, Erika Zschuppe, marquait des buts aux 64e, 66e et 78e minutes pour égaliser. match à trois heures. FGCU allait plus tard gagner 3-2 en PK.

• En entrant dans le match avec un bilan de 12-4-5, FGCU a obtenu une fiche de 7-1-3 lors du match Atlantic Sun, devançant ses adversaires 33-17 en saison régulière et dans le tournoi ASUN. Les Eagles comptent trois joueurs avec au moins cinq buts et 15 points, mis en évidence par les 10 buts et huit passes décisives de Zschuppe. L’attaquant de deuxième année Kendal Gargiula a contribué huit buts et trois passes décisives, tandis qu’Ashley Labbe a ajouté six buts et trois passes décisives. Labbe, Gargiula et Zschuppe ont tous été nommés sélections de la première équipe toutes conférences

• Malgré une défaite en ouverture de saison contre l’Iowa, cinquième tête de série, lors du match d’ouverture à domicile, la FGCU a connu un bon début de saison 2023 en battant Texas A&M Corpus Christi et USF 4-0 et 2-0. Après deux défaites à App State et à FAU, la FGCU a rebondi avec deux victoires pour ouvrir la conférence contre l’UNF et JU. Après son seul revers contre Central Arkansas le 21 septembre, la FGCU était invaincue lors des huit derniers matches de conférence, gagnant cinq fois et faisant match nul trois fois. Les Eagles entament le match de vendredi sur une séquence de 11 matchs sans défaite.

• La gardienne de la FGCU, Olivia Molina, a débuté et joué les 21 matchs des Eagles cette saison, réalisant 109 arrêts et 10 blanchissages. Molina est une véritable étudiante de première année et a remporté les honneurs All-ASUN Freshman.

SUIVANT:

Avec une victoire vendredi soir, Texas Tech se qualifierait pour le deuxième tour du tournoi NCAA 2023 où le vainqueur du n°7 Princeton et Michigan attendrait à Lubbock. Dans le cadre du week-end, Tech organiserait également un match sur site neutre entre le vainqueur du n°6 de l’Alabama et de la Caroline de l’Ouest et le n°3 de l’UNC et Towson.