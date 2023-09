Texas Tech Red Raiders – Site officiel d’athlétisme

LUBBOCK, Texas – L’équipe de tennis masculine de Texas Tech se rendra à Stillwater, en Oklahoma, pour le Big 12-SEC Challenge, du vendredi 22 septembre au dimanche 24 septembre. Les joueurs participant au tournoi comprennent des juniors. Sébastien Abboud étudiant de première année Jonas Gundacker junior Takeyasu Sekiguchi et junior Tyler Stewart .

Ces quatre Red Raiders ont participé au Midland Racquet Club Invitational plus tôt dans le mois, du 8 au 10 septembre, où l’équipe a totalisé neuf victoires en simple. Stewart a remporté trois matchs en simple pour se qualifier pour les demi-finales du tournoi, tandis qu’Abboud a remporté quelques victoires pour une apparition en quarts de finale.

Stewart a battu Jared Horwood (Arkansas) au premier tour, 6-3, 6-4, avant de dépasser Benedikt Emesz (Arkansas) en huitièmes de finale, 7-6 (5), 6-7 (2), 6-3. . Il a ensuite obtenu une place en demi-finale en battant Justin Schlageter de l’Oklahoma, 4-6, 6-1, 6-3. Abboud a affronté Mark Mandlik (Oklahoma) au premier tour et a battu le Sooner, 6-4, 1-6, 6-3, puis a accédé aux quarts de finale grâce à une victoire contre Lucas Brown (Texas), 6-4, 6-4. .

Sekiguchi est allé 3-0 lors du tirage au sort pour le bronze pour le remporter en remportant des victoires contre Ritesh Patil (Texas A&M), Horwood et Jett Middleton (Boise State). Gundacker a remporté sa première victoire en carrière en tant que Red Raider en battant Texas A&M Aggie, Grant Lothringer, en trois sets, 7-6 (4), 4-6, 1-0 (8).

Les Red Raiders débuteront le double le vendredi 22 septembre à 13 h et le simple suivra. Les équipes participant au tournoi sont Baylor, Oklahoma State, Texas Tech, Alabama, Tennessee et Texas A&M.