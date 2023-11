Texas Tech Red Raiders – Site officiel d’athlétisme

LUBBOCK, Texas – La Conférence Big 12 a annoncé mercredi sa matrice de programmation sur quatre ans pour les saisons de football 2024-27, alors que la ligue passera à 16 membres avec l’ajout de l’Arizona, de l’État de l’Arizona, du Colorado et de l’Utah avant la campagne 2024.

Dans le cadre de la matrice de programmation, le Big 12 a cherché à maintenir la rotation actuelle de 5/4, 4/5 à domicile et à l’extérieur pour les 16 membres afin de minimiser les perturbations de programmation hors conférence. D’autres facteurs importants consistaient à équilibrer les déplacements annuels en fonction de la distance et des fuseaux horaires, ainsi qu’à maintenir la connectivité avec les rivalités sans compromettre une rotation équilibrée pour toutes les équipes.

Durant cette période de quatre ans, toutes les équipes de la ligue s’affronteront au moins une fois à domicile et à l’extérieur. Le Big 12 aura quatre rivalités protégées dans l’État avec Baylor-TCU, Arizona-Arizona State, BYU-Utah et Kansas-Kansas State qui se joueront chaque année et d’autres affrontements devraient avoir lieu trois fois sur une période de quatre ans.

Pour les Red Raiders, Texas Tech affrontera Arizona State (2024-26), Baylor (2024, 2026-27), Houston (2025-27), Oklahoma State (2024-26), TCU (2024, 2026-27 et West Virginia (2024-26) trois fois au total au cours des quatre prochaines saisons.

Les Red Raiders accueilleront cinq matchs du Big 12 à domicile en 2024 alors que l’Arizona State et le Colorado se rendront tous deux à Lubbock, tout comme Baylor, Cincinnati et West Virginia. Texas Tech se rendra en Arizona, TCU, Oklahoma State et Iowa State pendant les matchs de championnat après une liste hors conférence qui comprend des dates à domicile avec Abilene Christian (31 août) et le nord du Texas (14 septembre) avec un road trip en Oregon ( 7 septembre) entre les deux.

Les dates du calendrier des conférences 2024 de Texas Tech seront annoncées dans les mois à venir par le bureau de la ligue.

Texas Tech accepte désormais les dépôts d’abonnements pour la saison 2024. Les fans peuvent réserver leur place pour l’ensemble des sept matchs à domicile de Texas Tech en ligne sur TexasTech.com ou en appelant la billetterie de l’Athletic au 806-742-TECH.

TEXAS TECH FUTURE BIG 12 ADVERSANTS (2024-27)

2024

Maison: État de l’Arizona, Baylor, Cincinnati, Colorado, Virginie occidentale

Loin: Arizona, État de l’Iowa, État de l’Oklahoma, TCU

2025

Maison: BYU, Kansas, État de l’Oklahoma, UCF

Loin: État de l’Arizona, Houston, État du Kansas, Utah, Virginie occidentale

2026

Maison: Arizona, État de l’Arizona, Houston, TCU, Virginie occidentale

Loin: Baylor, Cincinnati, Colorado, État de l’Oklahoma

2027

Maison: Baylor, État de l’Iowa, État du Kansas, Utah

Loin: BYU, Houston, Kansas, TCU, UCF