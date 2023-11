Texas Tech Red Raiders – Site officiel d’athlétisme

Le programme de softball Texas Tech, en collaboration avec la conférence Big 12, a annoncé le calendrier complet 2024 qui comprend les séries à domicile contre l’Oklahoma, l’UCF, le Kansas et la finale de la saison régulière contre le Texas à Rocky Johnson Field.

Les horaires des matchs et des informations complémentaires seront annoncés ultérieurement. Les billets de softball peuvent être achetés avant chaque match à domicile en allant sur www.texastech.com/tickets et en vous connectant à votre compte Texas Tech Athletics Ticket Office, ou en appelant la billetterie au 806-742-TECH. Les billets peuvent également être achetés le jour du match à l’entrée du Rocky Johnson Field, une heure avant le premier lancer.

Les Red Raiders ouvriront leur saison au Florida State Tournament du 9 au 11 février à Tallahassee, en Floride et disputeront également des tournois à Texas State (16-18 février) et dans le nord du Texas (23-25 ​​février). Texas Tech organise sa Jeannine McHaney Memorial Classic annuelle du 1er au 3 mars au Rocky Johnson Field.

La Conférence Big 12 a dévoilé jeudi après-midi le calendrier du softball Big 12 2024 et a annoncé que les équipes affronteront chaque adversaire de la ligue dans une série de trois matchs pour un total de 27 matchs de conférence pour chaque école. Cette année marque les débuts de BYU, UCF et Houston dans le softball Big 12. Les Knights ont participé au tournoi de la NCAA en 2023, tandis que BYU a remporté 35 matchs et participé au championnat national de softball sur invitation.

Le jeu Big 12 commence le 7 mars et se terminera le 5 mai. Les séries se dérouleront du vendredi au dimanche, à l’exception de celles impliquant BYU et le week-end de Pâques (31 mars) qui se joueront du jeudi au samedi.

Texas Tech ouvre le Big 12 à BYU du 7 au 9 mars avant d’accueillir les Sooners du 15 au 17 mars à Lubbock. Les trois dernières semaines de conférence voient les Red Raiders effectuer des road trips à Oklahoma State (19-21 avril) et à Houston (26-28 avril) avant d’accueillir les Longhorns lors du dernier week-end de jeu du 3 au 5 mai.

Le championnat de softball Phillips 66 Big 12 revient au USA Softball Hall of Fame Stadium d’Oklahoma City à l’OGE Energy Field, domicile des Women’s College World Series, du 8 au 11 mai. Les 10 équipes s’affronteront dans le format à élimination simple, les six meilleures équipes terminant la saison régulière recevant un laissez-passer au premier tour.

Le Big 12 était la ligue RPI la mieux classée en 2023 et était la seule conférence à avoir 57 % de ses équipes terminant avec 40 victoires ou plus. La ligue a terminé avec une fiche de 64-26-1 (.709) contre les autres ligues Power Five la saison dernière et a eu une fiche de victoires contre chacune des quatre autres conférences.

L’Oklahoma a remporté son troisième titre national consécutif en 2023, devenant ainsi l’une des deux écoles à avoir réussi trois tours. Les Sooners entrent en 2024 sur une séquence de 53 victoires consécutives, record de la NCAA. Oklahoma State s’est qualifié pour la quatrième fois consécutive à la WCWS la saison dernière et a terminé avec 47 victoires, le sixième plus haut total de l’histoire du programme.