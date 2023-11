Texas Tech Red Raiders – Site officiel d’athlétisme

LUBBOCK, Texas – Tenant les West Virginia Mountaineers à un clip négatif, les Texas Tech Red Raiders ont enregistré un balayage, 25-12, 25-15, 25-10, contre WVU jeudi soir à United Supermarkets Arena.

Les Mountaineers (9-18, 2-12 Big 12) ont enregistré un clip de -.091 après avoir totalisé 18 attaques décisives et 24 erreurs sur 66 attaques contre les Red Raiders (9-16, 2-11 Big 12). C’est la première fois depuis le 4 septembre 2021 que Tech maintient un adversaire à un pourcentage de réussite négatif lorsqu’il l’a fait à Rhode Island (-0,018). De plus, le clip de frappe de -0,091 est le cinquième pourcentage le plus bas autorisé par Tech dans l’histoire du programme.

Lors du troisième balayage de la saison des Red Raiders et premier depuis le 2 septembre, diplômé Emilie Merrick mené offensivement après avoir réalisé 11 attaques décisives sur 17 attaques sans erreur pour un meilleur clip en carrière de .647. Elle a également ajouté un sommet en carrière en blocs avec cinq. Après Merrick, c’était à la fois Bryn Williams et Caitlin Dugan car ils ont enregistré sept attaques décisives chacun et un pourcentage de réussite de .200 ou mieux dans le match.

Madison Gilland a aidé Tech à réaliser les 10 meilleurs as de la saison après avoir totalisé trois, un sommet en carrière, tandis que Abby Dickinson , Courtney O’Brien et Reese Rhodes tous ont suivi avec deux as chacun. De plus, Gilliland a ajouté quatre blocs, Rhodes a enregistré 25 passes décisives et Maddie Corréa mené avec neuf récupérations dans le match.

Tech a commencé le premier set en force, maintenant les Mountaineers à -0,200 dans le set tandis que Merrick a également récolté sept attaques décisives. Les Red Raiders ont connu une séquence de 4-0 pour commencer grâce aux attaques décisives de Dugan, Merrick et aux blocages de Dugan et Gilliland. WVU a répondu avec des points consécutifs, mais Tech a ensuite remporté sept points consécutifs, mis en évidence par deux as d’O’Brien pour une avance de 11-2. Les Mountaineers ont tenté de revenir, réduisant l’avance de Tech pour porter le score à 19-11. Mais Tech a répondu avec un score de 6-1 pour clôturer le set grâce à un kill de Reagan Engler 25-12.

La Virginie occidentale a marqué le premier point du deuxième set, mais les Red Raiders ont ensuite remporté six points consécutifs pour prendre les devants 6-1. Au cours de cette course, Dugan a réussi quelques attaques décisives et Correa a obtenu un as. Les Mountaineers ont remporté les deux points suivants pour porter le score à 6-3, mais Tech a ensuite répondu avec sept points consécutifs pour un avantage de 13-3. À 15-8, les Red Raiders ont remporté six des sept points suivants grâce à deux as de Dickinson et quelques attaques décisives d’Egler pour le score de 21-9. Les Red Raiders ont clôturé le set avec une victoire de Williams, 25-15, pour prendre une avance de 2-0.

Tech a une fois de plus pris une avance rapide de 4-1 pour entamer le troisième set. Un kill de Hailey Green de WVU a arrêté la course, mais les Red Raiders sont allés sur un 5-0 grâce aux kills de Merrick et Williams et à un blocage d’Engler et Merrick pour l’avantage de 9-2. Avec une avance de 13-7, Tech remporterait les sept points suivants, mis en évidence par les as consécutifs de Rhodes. Les Red Raiders ont maintenu leur élan tout au long du match, le remportant par un score de 25-10 et reprenant le balayage.

CITATIONS

L’entraîneur-chef Tony Graystone

Déclaration d’ouverture…

“Dire que nous en avions besoin est peut-être un euphémisme de l’année. Cela fait si longtemps que nous n’avons pas organisé un match complet, que nous avons pris le départ que nous voulions et que nous nous sommes sentis détendus et en contrôle. Vraiment bien de voir peut-être notre meilleur ” Dans le match de service et de passe de la saison, le blocage était vraiment fort et nous avons juste suivi le plan de jeu. Vraiment, vraiment heureux de la façon dont nous avons abordé toute la soirée et de la façon dont nous en avons pris soin. “

Sur Celle d’Emily Merrick performance…

“Pour Emily, nous voyons cela tout le temps dans notre salle de sport, elle a toutes les capacités du monde. Elle a ce gros bras lourd, donc les affrontements étaient vraiment bons pour elle. C’était agréable de la voir attaquer et aller chercher.” au lieu d’attendre que le ballon vienne vers elle là où elle pourrait être en descendant. Donc, elle a pu être physique ce soir, ce qui était vraiment bien, mais son blocage était probablement aussi bon qu’il l’a été toute la saison – elle a définitivement a réalisé le meilleur bloc de sa saison avec nous dans ce deuxième set, c’était une très belle décision. Excellente performance de sa part.

Diplômé Rightside #23 Emilie Merrick

Sur l’énergie de l’équipe tout au long du match…

“L’énergie était tellement amusante. C’était tellement amusant de jouer librement et heureux, et c’était la première chose que Tony [Graystone] nous a dit dans le vestiaire aujourd’hui : “Je veux juste que vous soyez tous libres et que vous jouiez en descente.” C’était donc un peu notre philosophie pendant tout le match, juste s’amuser, et sur chaque point, nous étions au top.”

SUIVANT

Les Red Raiders accueillent les West Virginia Mountaineers pour un autre match demain à 15 heures à la United Supermarkets Arena.