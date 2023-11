Texas Tech Red Raiders – Site officiel d’athlétisme

Warren Washington

Pop Isaacs

L’ère Grant McCasland chez Texas Tech a commencé par une victoire impressionnante aprèsa eu 12 rebonds eta marqué 19 points pour aider les Red Raiders à remporter une victoire d’ouverture de la saison 73-46 contre Texas A&M-Commerce mercredi à la United Supermarkets Arena.

Les Red Raiders (1-0) ont pris une avance de 8-0 dans le match et menaient 41-17 à la mi-temps dans une performance dominante qui a également vu Darrion Williams optez pour 14 points et sept rebonds. Washington a terminé avec huit points, soit à deux points d’un double-double, tandis que Joe Toussaint avait 10 points pour donner à Tech trois joueurs avec un score à deux chiffres lors de la soirée d’ouverture.

À partir de la 99e saison du programme, Tech a une fiche de 72-21 lors des premiers matchs de la saison et en a maintenant remporté 24 de suite pour commencer une saison. L’équipe va désormais se concentrer sur le match contre San Jose State dimanche à 13 heures aux États-Unis lors de son deuxième match de la saison. Commerce (0-2) a perdu son premier match lundi contre Texas A&M et jouera désormais au Kentucky.

“Il faut reconnaître le mérite du personnel, la préparation était là”, a déclaré McCasland. “Je pensais que nous savions ce qu’ils allaient faire. Nous avons pu faire pression et les retourner un peu. Notre préparation en ce qui concerne le personnel, comme qui ils sont, ce qu’ils font bien et ce que nous pouvons en retenir. Le rapport de reconnaissance était là où nous étions forts. “

Isaacs a mené les Red Raiders avec ses 19 points après avoir réussi deux paniers à 3 points et une fiche de 7 sur 9 sur la ligne des lancers francs. Il a marqué le premier 3 points de Tech du match pour donner aux Red Raiders une avance de 13-2 quatre minutes plus tard et les pousser à 6 tirs sur 10 pour commencer le match. Isaacs a également réalisé deux interceptions et quatre rebonds, un sommet en carrière. Washington a enregistré la 14e performance de rebond à deux chiffres de sa carrière avec cinq rebonds offensifs et sept défensifs. Il était 4-en-6 sur la ligne des lancers francs dans un match où Tech a réalisé 24-en-29 sur la ligne.

“Pendant l’été, j’ai beaucoup travaillé sur mon physique, sur mes rebonds parce que j’ai l’impression que c’est quelque chose sur lequel je dois vraiment travailler”, a déclaré Washington. “J’ai juste l’impression que c’est un processus continu et les entraîneurs se sont vraiment assis avec moi, ont regardé beaucoup de films, et je vais continuer à travailler là-dessus et je suis heureux de voir mes planches se relever, mais je dois être conforme à cela.”

Darrion Williams , un étudiant de deuxième année transféré du Nevada, a marqué sept points dans chaque mi-temps pour terminer avec 14 à ses débuts technologiques. Il compte désormais 12 performances à deux chiffres dans sa carrière après un match où il était à 5 sur 7 sur le terrain, dont 2 sur 4 sur 3 points. Sur la ligne, il est allé 2 pour 2. Williams a marqué son deuxième panier à 3 points pour une avance de 59-30.

“Ça faisait du bien”, a-t-il déclaré. “Je veux dire, nous jouons ensemble en open run depuis juin. Évidemment, j’avais des problèmes de faute, alors j’essayais de me concentrer là-dessus mais en même temps de ne pas retirer mon agressivité du jeu et de continuer à jouer. “

Chance McMillian a mené les réservistes avec six points et six rebonds, tandis que Lamar Washington a obtenu quatre passes décisives, un sommet pour l’équipe, ainsi que cinq points et quatre rebonds. Devan Cambridge a obtenu quatre points et deux rebonds depuis la formation de départ dans un match où Tech a terminé avec un avantage de rebond de 48-31. L’équipe possédait également un avantage de 20-8 au banc sur les Lions qui étaient limités à seulement 29,9 pour cent de tirs dans le match et un avantage de 17-9 sur les contres rapides.

“C’était définitivement un avantage”, a déclaré McCasland. “Je leur ai dit lors du dernier temps mort : ‘Pousser le ballon avec rythme ne consiste pas à marquer sur chacun d’entre eux, il s’agit honnêtement d’une bataille pour maintenir un niveau physique.’ Vous regardez notre équipe, nous avons une bonne équipe. Nous avons des gars polyvalents.

Tech a pris une avance de 41-17 à la mi-temps avec Isaacs menant l’équipe avec 13 points et Warren Washington ayant 10 rebonds et six points. Les Red Raiders ont limité Commerce à 28,6 pour cent aux tirs et à 0 sur 13 sur 3 points en première mi-temps. Tech a réalisé quatre 3 en première mi-temps avec Isaacs à 2 pour 2 et Darrion Williams et Walton. Isaacs avait un tir de 4 sur 5 en première mi-temps pour les Red Raiders qui étaient à 44,4 pour cent avant la pause. Toussaint a marqué les quatre premiers points du match et en a récolté huit à la mi-temps, tandis que Lamar Washington a mené Tech avec trois passes décisives.

Les 11 joueurs entrés dans le match ont marqué pour les Red Raiders, y compris les étudiants de première année. Eemeli Yalaho qui a réussi un dunk pour le premier panier de sa carrière.

Tech accueille l’État de San Jose dimanche à 13 heures avant de terminer son match à domicile de trois matchs contre Texas A&M-Corpus Christi le 16 novembre aux États-Unis. Les Red Raiders se rendront ensuite aux Bahamas pour participer au Battle 4 Atlantis qui débutera le 22 novembre avec un affrontement contre le n°22 Villanova.