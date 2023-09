Texas Tech Red Raiders – Site officiel d’athlétisme

TEXAS TECH à WEST VIRGINIE



Morgantown, Virginie-Occidentale | Stade Puskar de Milan

23 septembre 2023

Big 12 maintenant sur ESPN+ | 14h30 CT

LUBBOCK, Texas – Texas Tech, qui vient de remporter sa première victoire de la saison, cherchera à prolonger une séquence de quatre victoires consécutives contre la Virginie occidentale samedi lorsque les Red Raiders et les Mountaineers ouvriront le Big 12 au Milan Puskar Stadium de Morgantown à 14h30 CT. /15h30 HE. Ce sera la 13e rencontre de tous les temps entre les deux écoles et la première à ouvrir la ligue puisque Texas Tech a remporté chacune des quatre dernières compétitions, y compris une déroute 48-10 il y a un an à Lubbock.

La couverture de diffusion sera assurée par Big 12 Now sur ESPN+. Drew Carter recevra l’appel, aux côtés de Dustin Fox fournira l’analyse tandis que Tori Petry sera sur la touche. La diffusion est accessible depuis n’importe quel ordinateur de bureau ou portable, n’importe quel appareil cellulaire personnel et services de streaming télévisé utilisant l’application ESPN. L’inscription au service d’abonnement peut être trouvée sur ESPNPlus.com.

Texas Tech Sports Network diffusera également le match sur 46 filiales dans tout l’État du Texas et du Nouveau-Mexique puisque Brian Jensen répondra à l’appel aux côtés de l’analyste John Harris et du journaliste Chris Level. L’émission radio peut également être entendue sur le canal SiriusXM 384, ainsi que sur l’application Varsity.

LE TEMPS DE BROOKS PAYANT SUR LE TERRAIN

Tahj Brooks vient de réaliser l’une de ses meilleures performances en tant que Red Raider alors que le senior s’est précipité pour un sommet en carrière de 158 verges contre Tarleton State.

Il s’agissait de la cinquième performance de 100 verges de la carrière de Brooks et de sa première depuis son affrontement contre les Mountaineers il y a un an.

Brooks, qui entre ce week-end au 11e rang du FBS et au deuxième rang du Big 12 avec une moyenne de 7,24 verges par course, faisait partie d’une attaque précipitée de Texas Tech qui totalisait 221 verges au sol contre Tarleton State.

Les Red Raiders ont désormais une fiche de 4-0 sous Joey McGuire lorsqu’ils courent sur au moins 200 verges.

PRENEZ TROIS IMPRESSIONS DE DÉFENSE

Les Red Raiders ont réalisé leur meilleure sortie défensive de la saison contre Tarleton State alors que Texas Tech a créé trois plats à emporter et limité les Texans à un seul panier, qui est arrivé à la fin du quatrième quart après le départ de nombreux partants.

C’était la première fois que Texas Tech n’autorisait pas un touché offensif dans un match depuis sa victoire sur l’UTEP au début de la saison 2019.

Les trois points à retenir de Texas Tech ont également amélioré les Red Raiders à 3-0 sous Joey McGuire lorsqu’il a atteint son objectif « prendre trois ».

RED RAIDERS DANS LES GRANDS 12 OUVERTURES

Texas Tech s’est amélioré à 15-12 de tous les temps lors des premiers matchs du Big 12 il y a un an après avoir battu le Texas n°19, 37-34, en prolongation. Cette victoire a mis fin à une séquence de trois défaites consécutives lors des premiers matchs du Big 12 pour les Red Raiders, qui affronteront la Virginie-Occidentale pour lancer le match de conférence pour la première fois.

Texas Tech s’est habitué à commencer le Big 12 sur la route, car ce sera la 18e fois dans l’histoire de la ligue que les Red Raiders ouvriront une action de championnat à l’extérieur. Texas Tech a une fiche de 9-8 dans ces matchs, sa dernière victoire remontant à 2018 lorsque les Red Raiders ont surpris le n°15 de l’Oklahoma State, 41-17, à Stillwater.

Texas Tech affrontera un adversaire non classé pour ouvrir le Big 12 pour la deuxième fois seulement au cours des sept dernières années et seulement la neuvième fois au cours des 11 dernières saisons. Les Red Raiders ont une fiche de 10-3 lors de l’ouverture du Big 12 contre un adversaire non classé, ce qui inclut une note de 7-3 dans les matchs sur la route.

Texas Tech cherchera à ouvrir le Big 12 avec une victoire lors de saisons consécutives pour la première fois depuis trois saisons consécutives de 2011 à 2013. Les Red Raiders ont remporté deux de ces matchs sur la route au cours de cette séquence avec des victoires au Kansas (2011) et à l’Iowa State (2012).

CONNEXIONS TEXAS TECH-WVU

Texas Tech et West Virginia comptent plusieurs membres du personnel ayant des liens avec l’autre université, aucun plus remarquable que l’entraîneur-chef des Mountaineers, Neal Brown, qui a été le coordinateur offensif des Red Raiders pendant les trois saisons (2010-12) du mandat de Tommy Tuberville. Les Red Raiders ont remporté deux matchs de bowl pendant le mandat de Brown au TicketCity Bowl 2010 et au Meineke Car Care Texas Bowl 2012 avant de partir pour un poste similaire au Kentucky.

Brown compte trois autres membres de son équipe qui ont travaillé auparavant à Texas Tech en tant qu’entraîneur-chef adjoint et entraîneur de la ligne offensive. Matt Moore a été entraîneur de la ligne offensive des Red Raiders de 2007 à 2011, passant pendant deux saisons du mandat de Brown, en tant que coordinateur offensif. Chad Scott a été l’entraîneur des porteurs de ballon de 2010 à 2012. De plus, Sean Reagan, coordinateur du jeu de passes et entraîneur des quarts de Virginie-Occidentale, était assistant diplômé au sein de l’équipe de Texas Tech en 2010, où il a aidé Brown avec les quarts.

L’homologue de Moore sur la touche de Texas Tech ce week-end sera un de ses anciens élèves de l’entraîneur de la ligne offensive des Red Raider, Stephen Hamby. Moore est arrivé à Texas Tech pour les deux dernières saisons d’éligibilité de Hamby (2007-08), où il a joué au centre. Texas Tech avait une fiche globale de 20-6 au cours de ces deux saisons, dont une marque de 11-2 lors de leur dernière année en 2008.

La Virginie-Occidentale compte sur sa liste un natif de Lubbock, le secondeur bandit Tyrin Bradley, diplômé en 2021 du lycée de Monterey, la même alma mater du receveur super senior de Texas Tech Xavier White. Bradley a réussi trois plaqués, dont un sack, jusqu’à présent cette saison après avoir transféré cette intersaison d’Abilene Christian. Il était étudiant de première année à Monterey lorsque White était senior en 2018, menant le Plainsman aux demi-finales régionales de classe 5A Division I après avoir capté 60 passes pour 1 009 verges cette saison.

À L’INTÉRIEUR DE LA SÉRIE WEST VIRGINIA

Texas Tech et West Virginia se rencontreront pour la 13e fois samedi et la 12e fois en tant que membres de la Big 12 Conference, la série étant désormais à égalité 6-6 grâce à quatre victoires consécutives des Red Raiders. Texas Tech contrôle un avantage de 6-5 sur les Mountaineers depuis que la Virginie occidentale a rejoint le Big 12 avant la saison 2012.

Les Red Raiders entrent dans la confrontation avec des victoires lors de chacune de leurs quatre dernières rencontres contre les Mountaineers, dont une déroute 48-10 il y a un an à Lubbock. Il s’agit de la plus longue séquence de victoires de tous les temps pour les Red Raiders dans la série. Une victoire ce week-end correspondrait à la plus longue séquence de victoires de l’une ou l’autre équipe de la série.

Texas Tech a gagné lors de chacun de ses deux derniers déplacements à Morgantown avec une victoire de 38-17 en 2019 puis une victoire de 23-20 en 2021, qui a été scellée par un panier de Jonathan Garibay à seulement 18 secondes de la fin du temps réglementaire. Texas Tech n’a pas remporté trois matchs consécutifs sur la route contre le même adversaire du Big 12 depuis sa victoire sur le Kansas lors de huit rencontres consécutives à Lawrence depuis le début de la conférence en 1996 jusqu’à sa défaite en 2019.

Depuis que les Mountaineers ont rejoint le Big 12 en 2012, Texas Tech et West Virginia ont traditionnellement disputé plusieurs matchs serrés avec six de ces 11 décisions déterminées par une possession et une autre par seulement 11 points. Les deux équipes sont 3-3 l’une contre l’autre dans des matchs déterminés par sept points ou moins ce week-end, les Red Raiders remportant chacun des deux derniers matchs de ce type.

La seule autre rencontre entre les deux écoles en dehors de l’ère Big 12 a eu lieu lors du Sun Bowl de 1938, où la Virginie occidentale a battu les Red Raiders, 7-6, devant 12 000 fans à El Paso. C’était la première des 40 apparitions au bowling des Red Raiders, qui se classent parmi les 25 meilleures équipes de tous les temps lors des voyages en séries éliminatoires.

LES BILLETS PARTENT, PARTENT, PARTENT

Pendant des mois, Joey McGuire a encouragé les fans des Red Raider à acheter leurs abonnements avant qu’il ne soit trop tard. Ce moment est officiellement arrivé début août lorsque Texas Tech a annoncé qu’il avait officiellement épuisé ses abonnements pour la campagne 2023. Au total, Texas Tech a vendu 31 649 abonnements pour cette saison, dont 6 511 nouveaux abonnements après des débuts impressionnants pour les Red Raiders sous la direction de McGuire et de son équipe.

Les billets pour un match qui restent continuent d’être une denrée prisée alors que le département des sports a annoncé sa quatrième vente à guichets fermés le 13 septembre, tous les billets pour le match de Kansas State le 14 octobre étant épuisés.

De plus, Texas Tech a atteint le statut de salle comble pour ses trois premiers matchs à domicile contre l’Oregon, Tarleton State puis Houston lors de son match d’ouverture à domicile du Big 12.

La capacité de Texas Tech a été fixée à 56 200 places pour la saison 2023 en raison de la construction en cours dans la partie sud de la zone sud du stade Jones AT&T.

Au cours de ses deux saisons en tant qu’entraîneur-chef, Texas Tech a ajouté plus de 13 000 abonnements depuis l’embauche de McGuire en novembre 2021. Texas Tech a déjà vendu 28 000 abonnements pour la première saison de McGuire en 2022, ce qui, comme le total de cette année, se classe parmi les meilleurs. 10 abonnements de saison les plus élevés de l’histoire du programme.

