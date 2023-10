Texas Tech Red Raiders – Site officiel d’athlétisme

L’équipe féminine de football de Texas Tech, classée n°6, accueillera les Oklahoma State Cowgirls dimanche après-midi pour la journée senior.

Le match servira de senior à Texas Tech, car avant-match le programme honorera : Hannah Anderson , Élise Anderson , Olivia Draguicevich , Alex Kerr Giselle Kozarski, Pénélope Mulenga et Madison Blanc .

En entrant dans le match avec une avance de deux points sur BYU au sommet du classement Big 12, les Red Raiders avec une victoire pourraient décrocher un record parfait de 10-0 à domicile en saison régulière pour la première fois de l’histoire du programme. Les 10 victoires à domicile seraient les plus importantes depuis la saison 2021, lorsque Tech avait une fiche de 10-1 à Walker.

À L’INTÉRIEUR DU MATCHUP :

MATCHUP : Texas Tech n°6 (12-0-4, 6-0-2 Big 12) contre Oklahoma State (11-5, 4-4 Big 12)

DATE: dimanche 15 octobre 2023

TEMPS: 13 heures

EMPLACEMENT: Lubbock, Texas (complexe de football John Walker)

DERNIÈRE SORTIE :

Propulsé par un égaliseur à la 68e minute de l’étudiant de première année Sam Courtraile programme de football féminin n ° 6 de Texas Tech a remporté un autre point clé du Big 12, en affrontant les UCF Knights pour un match nul 1-1 dans un Orlando torride et humide jeudi soir.

Confronté à un déficit d’un but pour la deuxième fois de la saison et aux prises avec des sensations réelles dépassant les 90 degrés lors du coup de pied local de 18 heures, Texas Tech (12-0-4, 6-0-2 Big 12) a creusé profondément et a utilisé une solide course de Élise Anderson pour mettre en place le 40e but du programme de la saison.

Anderson a déchiré un service parfait qui a décollé Ashleigh Williams tête et tomba droit sur Courtrai. Comme elle l’a fait toute l’année, la première année a été à la hauteur, décochant un videur bas dans le coin gauche du filet.

Les passes décisives étaient les 52e et 53e de Tech de la saison.

Courtrai a désormais marqué trois fois lors de ses quatre derniers matches et compte 16 points cette saison.

Le but est arrivé au moment idéal pour Tech, alors que les Red Raiders faisaient face à un déficit de 1-0 après que l’UCF (8-5-1, 4-3-1 Big 12) ait enterré un corner à la 55e minute.

Comme elle l’a fait toute la saison, Madison Blanc est arrivé, réalisant cinq arrêts massifs pour préserver le bilan parfait des Red Raiders et assurer un point clé.

Aucun arrêt n’a été plus important pour les Blancs ce soir-là qu’un arrêt à la 86e minute sur un tir de l’UCF à bout portant.

Pour le match, Tech était outshot 14-12, alors que les deux équipes ont combiné pour 27 fautes au total lors de la compétition physique.

Avec ce point et sur la base des différents résultats autour de la conférence Big 12 de jeudi, Tech clôture la soirée en tête du classement Big 12 avec seulement deux matches à jouer en saison régulière.





Les Red Raiders ont 20 points, deux points d’avance sur le n°8 BYU qui occupe la deuxième place après une victoire 3-0 sur la route à l’OSU jeudi.





En entrant dans la soirée à la troisième place, BYU a devancé TCU, qui a affronté Houston pour un match nul 2-2 à Forth Worth jeudi.







COUPS RAPIDES :

Les Red Raiders entrent dans le week-end au 6e rang du classement général du pays et au sommet du classement Big 12, deux points devant le n°8 BYU et trois points d’avance sur le n°21 TCU.

Les Red Raiders peuvent faire un pas de géant vers l’obtention du tout premier titre du Big 12 de l’histoire du programme dimanche avec une victoire. Contrôleant son propre destin, Tech peut décrocher le titre de saison régulière susmentionné et la tête de série convoitée n°1 des championnats Big 12 avec deux victoires au classement général ou une victoire et un match nul PLUS un match nul/défaite de BYU et de TCU. Tech peut toujours terminer du premier au troisième rang du classement Big 12.

Les Red Raiders entrent dans le week-end comme l’une des sept équipes restantes invaincues du pays (et comme l’une des six équipes à égalité pour le nombre total de victoires (12) : BYU, Liberty, Lipscomb, Stanford, Tech et UNI.

L’une des meilleures équipes offensives du pays, Texas Tech entre la semaine dans le top 10 national dans les catégories suivantes : passes décisives (1 ; 52), passes décisives par match (2 ; 3,25), différentiel de buts (4 ; +32) , Buts (8 ; 40), Total de points (4 ; 132) et points par match (10 ; 8,25). Les Red Raiders ont déjà établi un nouveau record de programme avec 52 passes décisives. Tech est à égalité avec BYU et UT pour la plupart des passes décisives dans le pays.

Après avoir enregistré sa sixième passe décisive en carrière, Ashleigh Williams a désormais enregistré 30 points au total, le septième du pays. Williams a également ajouté 12 buts, son record en carrière.

GK Madison Blanc continue de co-diriger le pays en matière de blanchissages avec neuf. White n’a besoin que d’un jeu blanc de plus pour obtenir son 10e jeu blanc de la saison, ce qui constituerait sa meilleure note en carrière.







À LA RECHERCHE DES COWGIRLS :

• OSU entre dans le week-end avec une fiche de 11-6. Après avoir commencé le jeu Big 12 4-0, les Cowgirls se sont calmées, perdant leurs quatre derniers matchs contre TCU, Cincinnati, WVU et BYU. Les trois premières de ces défaites (TCU, UC, WVU) se sont soldées par un simple but.

• OSU a commencé le Big 12 avec quatre victoires consécutives, en commençant par une victoire 4-1 contre l’Iowa State le 14 septembre. Après un balayage à domicile 1-0/2-0 contre KU et K-State, les Pokes ont clôturé un match de trois. à domicile avec une victoire 2-1 contre les Knights of UCF le 20 septembre.

• Les Cowgirls sont entrées dans la semaine invaincues à domicile avant de s’incliner face à BYU jeudi, 3-0. D’un autre côté, les OSU n’ont que 3-5 sur la route, avec des victoires contre l’État du Texas, l’État de l’Arkansas et l’État de l’Iowa. OSU a dominé ses adversaires 27-6 à domicile, mais n’a dominé ses adversaires que 9-7 sur la route.

• Les Cowgirls ont vu 20 de leurs 36 buts provenir de trois endroits alors que Logan Heausler (7B 4A), Xcaret Pineda (6B, 4A) et Hannah Chance (7B, 0A) ont fourni la plus grande partie de l’offensive de l’OSU.

• L’étudiant de première année Laudan Wilson a contribué les six meilleures passes décisives de l’équipe pour accompagner trois buts. Wilson a commencé 12 des 17 matches de l’OSU (apparu dans seulement 14) et a marqué ses trois buts hors conférence. Wilson a cependant enregistré quatre de ses six passes décisives contre des adversaires du B12 alors que trois de ses passes décisives sont venues contre l’ISU.

• Dans le but, Grace Gordon a été la gardienne principale des Cowgirls. Gordon a joué et commencé dans 16 matchs de l’OSU, enregistrant un GAA de seulement 0,86. Gordon réalise 52 arrêts et n’a accordé que 13 buts toute la saison. Gordon a cinq blanchissages au total.

SUIVANT:

Les Red Raiders clôturent la saison régulière 2023 une semaine à partir de lundi lorsqu’ils se rendront à Ames pour un match à Iowa State.