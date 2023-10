Texas Tech Red Raiders – Site officiel d’athlétisme

FORT WORTH, Texas – Le programme de golf masculin n°13 de Texas Tech occupe la 13e place après les deux premiers tours du Ben Hogan Invitational de lundi, avec un score d’équipe de 11 au-dessus de la normale, 571.

Les Red Raiders ont enregistré des rondes de 10 sur la normale 290 au premier tour, suivies de 1 sur la normale 281 au deuxième tour.

Calum Scott a tiré un 3 au-dessus de la normale 73 au premier tour et un 2 sous la normale 68 au deuxième tour, clôturant la journée avec le score le plus bas de Texas Tech enregistré lundi. Il a réussi huit birdies au cours des 36 trous de la journée, trois derrière le leader du tournoi. Scott est à égalité au 26e rang, menant les Red Raiders individuellement avec un 1 au-dessus de la normale sur 36 trous.

Derrière Scott se trouve Matthieu Comegys qui a tiré un 73 au-dessus de la normale pour ouvrir le jeu et a suivi avec un 70 au-dessus de la normale au deuxième tour pour clôturer lundi à 3 au-dessus de la normale. Baard Skogen a tiré un 70 égal au premier tour et un 74 au-dessus de la normale au deuxième tour pour clôturer la journée à 4 au-dessus de la normale. Tyran Snyders a utilisé des tours de 4 sur la normale 74 au premier tour et de 1 sur la normale 71 au deuxième tour pour finir à 5 sur la normale ce jour-là. Ben Gregg a tiré l’un des 12 aigles du tournoi marqués lundi sur le 14e trou par 5 de 540 verges au cours du deuxième tour. Il a une note de 9 au-dessus de la normale avant le tour final, tirant 77 au-dessus de la normale au premier tour et 72 au-dessus de la normale au deuxième tour.

Les Red Raiders joueront demain à 8 heures du matin pour le troisième et dernier tour du Ben Hogan Invitational. Suivez les Red Raiders sur GolfStat.com mardi.

Résultats du tournoi sur invitation Ben Hogan (premier jour/36 trous)

1. Oklahoma : 277-265=542 (-18)

2. État de l’Arizona : 272-275=547 (–13)

3.Vanderbilt : 271-279=550 (-10)

4. Caroline du Nord : 276-279=555 (-5)

5. Oregon : 281-276=557 (-3)

6. État de Floride : 284-279=563 (+3)

7. Géorgie : 282-282=564 (+4)

8.Texas : 290-276=566 (+6)

T-9. État de l’Oklahoma : 287-280 = 567 (+7)

T-9. Forêt de Wake : 287-280=567 (+7)

T-11. Géorgie Tech : 283-287 = 570 (+10)

T-11. Texas A&M : 288-282 = 570 (+10)

13. Texas Tech : 290-281 = 571 (+11)

14. TCU : 288-284=572 (+12)

15. Pepperdine : 285-288=573 (+13)

Résultats du Red Raider (Premier jour/36 trous)

T-26. Calum Scott : 73-68=141 (+1)

T-40. Matthieu Comegys : 73-70=143 (+3)

T-48. Baard Skogen : 70-74=144 (+4)

T-54. Tyran Snyders : 74-71=145 (+5)

T-67. Ben Gregg : 77-72=149 (+9)

