Texas Tech Red Raiders – Site officiel d’athlétisme

Sam Courtwright

Propulsé par un but et une passe décisive de Katilyn Giametta etle programme de football féminin Texas Tech, classé n°14, est resté brûlant, battant Cincinnati, 3-0 au John Walker Soccer Complex.

Aux prises avec le vent, Texas Tech (11-0-2, 5-0-0 Big 12) a trouvé le moyen de remporter la victoire dimanche, en utilisant la 32e frappe de Giametta pour prendre une avance de 1-0 à la mi-temps. .

La réserve a joué 42 minutes, un sommet pour la saison, et a inscrit son premier but en carrière. Giametta est désormais le neuvième Red Raider différent à marquer un but cette saison. Sur le but, défenseur Tech Macy Blackburn a décroché la passe secondaire et compte désormais 11 passes décisives cette saison. Blackburn s’est retrouvé à égalité avec le grand Taylor Lytle des Red Raider pour le deuxième plus grand nombre de passes décisives en une seule saison.

Avec le vent en leur faveur, les Bearcats (2-6-4, 1-2-2 Big 12) sont sortis des vestiaires à la mi-temps et ont failli trouver l’égalisation, enregistrant leurs trois premiers tirs du match sur les 3 premiers : 31 de la seconde mi-temps.

La séquence de trois tirs comprenait deux des six corners de Cincy, mais le gardien Madison Blanc et la ligne Tech n’a jamais craqué avant de finalement repousser la meilleure menace des Bearcats pour marquer.

White a enregistré deux autres arrêts lors de son quatrième blanchissage consécutif à domicile et de sa huitième feuille blanche de la saison, la meilleure de la NCAA. La gardienne de but a désormais accordé un but ou moins lors de 21 matches consécutifs et a abaissé sa moyenne de buts alloués cette saison à un niveau exceptionnel de 0,38.

Tech a rapidement repris son élan quelques instants plus tard, lorsque Blackburn a été victime d’une faute à l’intérieur du tiers défensif des Bearcats.

À la reprise, Blackburn a trouvé un Courtwright grand ouvert qui a effectué deux dribbles et a lancé une passe en direction de Giametta.

La native de Prosper a tourné son corps et a glissé une passe puissante à Jillian Martinez qui, d’un habile mouvement de la jambe gauche, a inscrit son troisième but de la compétition.

La frappe a donné à Tech une avance de 2-0 48 secondes après le début de la 53e minute.





Un peu plus de 10 minutes plus tard, les Red Raiders ont définitivement mis fin au match lorsque Courtwright a trouvé le fond des filets pour la troisième fois cette saison.

Et tandis qu’à l’extérieur, à l’arrière Kylie Bahr Cette passe a finalement ouvert le score, mais cette opportunité n’aurait pas été possible sans une bonne première course de Giselle Kozarski.





Armé d’une avance de trois buts, Tech a réussi à gérer le reste des 20 minutes au compteur, pour clôturer une sixième victoire consécutive au total et une 11e victoire consécutive à domicile.





Avec cette victoire, Texas Tech a désormais remporté une victoire ou un match nul lors de 22 matchs consécutifs de saison régulière au total et lors de 11 matchs consécutifs de la Big 12 Conference.





Cette saison au total, les Red Raiders ont désormais dominé leurs adversaires 36-5 au total, dont 29-2 au Walker. Au cours des cinq premiers matchs de la Big 12 Conference, Tech a dominé ses cinq adversaires 12-1.





Lors des deux victoires de ce week-end, Tech a dominé l’Oklahoma et Cincinnati 5-0, pour s’améliorer à 5-0-0 au total lors du match de la Big 12 Conference. À mi-chemin de la liste de la conférence, les Red Raiders occupent la tête du classement avec 15 points au total, soit deux d’avance sur TCU, deuxième, qui a battu OSU, auparavant invaincu, 1-0 sur la route aujourd’hui. Les Cowgirls et les Red Raiders ont été les deux seules équipes à avoir participé parfaitement à l’action de la journée en conférence.







HC TOM PIERRE :

Sur la capacité de ses équipes à décomposer différentes stratégies ou tactiques défensives :

« Vous ne pouvez pas simplement être talentueux, et nous sommes assez talentueux du côté offensif, mais le plus important est que vous devez simplement maintenir le cap. Vous devez faire face à tout ce qu’ils vous proposent. Il faut s’habituer à cela. Il faut souffrir un peu, mais ne pas se faire marquer et ne pas commencer à se pointer du doigt. Ensuite, le personnel doit rester calme, ce que vous savez, je suis toujours celui qui les inquiète à cet égard. Nous devons rester calmes et leur donner (à notre équipe) une chance de laisser le jeu se dérouler et d’être un peu plus professionnels et un peu moins rah, rah. se déroule, nous trouvons généralement un joueur dans une bonne position et j’espère que nous aurons une chance. Je pense que c’est la clé, lorsque vous affrontez deux équipes qui sont entrées et ont fait beaucoup pour rendre le match difficile. « Il faut laisser le jeu se dérouler, et 90 minutes, c’est long. Notre équipe y croit, même si elle est très jeune. Elle a assez bien compris ce concept. »

À propos de ce qu’il attend à BYU :

« Je pense que notre équipe appréciera que c’est tout simplement un environnement formidable. Vous savez, vous pouvez y aller avec une peur bleue, ce qui est compréhensible. Ou vous pouvez y aller et être comme si c’était génial pour le football féminin universitaire. Et nous » Nous adopterons cette approche si nous le pouvons, et nous savons que leur public et leur atmosphère rendront les choses difficiles. Nous savons qu’ils sont incroyables à domicile, mais nous sommes heureux qu’ils soient dans la conférence. Vous savez, nous avons perdu de bonnes équipes lorsque ces Le premier groupe d’équipes est allé à la SEC mais maintenant avec BYU et UCF cette année. Et le Colorado, l’Arizona, l’Arizona State et l’Utah viendront l’année prochaine, notre ligue va être incroyable l’année prochaine. Et BYU, ils ont été la nouvelle équipe brillante. « Cette année, ils ont été en tête pendant la majeure partie et ont obtenu d’excellents résultats. Nous les avons tous vu jouer pour le championnat national il y a quelques années à peine. Nous savons donc à quoi nous sommes confrontés et nous «

SUIVANT:

Tech prend la route plus tard cette semaine pour un concours crucial au n°6 BYU. Le premier coup de pied de Provo est prévu à 20 heures (CT).